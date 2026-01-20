Ο RIKKI, συμμετέχει για δεύτερη φορά στον εθνικό τελικό της Eurovision. Το τραγούδι – πρόταση για φέτος και η έμπνευση πίσω από αυτό.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης 20 Ιανουαρίου, ο RIKKI, ο οποίος συμμετάσχει και φέτος στον εθνικό τελικό της Eurovision.

Ο ίδιος, είχε δηλώσει συμμετοχή για πρώτη φορά το 2025, ενώ σήμερα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στις αλλαγές που θα κάνει στη σκηνική παρουσία του, αλλά και στην έμπνευση πίσω από το τραγούδι με το οποίο διαγωνίζεται φέτος.

Ο RIKKI με το τραγούδι «AGAPI» συμμετέχει στον εθνικό τελικό της Eurovision

Αρχικά λοιπόν, ο διαγωνιζόμενος, αναφέρθηκε στο τί έχει αλλάξει σχετικά με την προηγούμενη συμμετοχή του στον διαγωνισμό: «Γνώρισα πολλούς σημαντικούς ανθρώπους, δούλεψα μαζί τους, πολλές ωραίες στιγμές. Μπορώ να πω πως αν και δεν έγιναν όλα λόγω της Eurovision… ήταν κάτι που λειτούργησε».

«Αυτό το τραγούδι είναι ένα παιχνίδι που έφτιαξα με τον μπαμπά μου στη Θεσσαλονίκη. Είπαμε, πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με μία ελληνική λέξη… Ο μπαμπάς μου έπαιξε κυρίως με το στίχο, εγώ έκανα στίχο και μουσική, μετά το φέραμε στην Αθήνα.. Τόσα τραγούδια έχουν γραφτεί για την αγάπη. Δεν θέλαμε να είναι το ίδιο… Είναι όμως ένα υπέροχο συναίσθημα η αγάπη και σε αυτό βασιστήκαμε», εξήγησε αρχικά για το τραγούδι με το οποίο έχει δηλώσει φέτος συμμετοχή.

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, θυμούμενος την συμμετοχή του από το 2025, αναφέρθηκε στις αλλαγές που επρόκειτο να κάνει πάνω στη σκηνή: «Το στιλιστικό… Το μαλλί, μ’ άρεσε όπως ήταν. Θα δούμε πώς θα το βολέψω φέτος. Θα είναι τελείως διαφορετική η παρουσία. Θα διαλέξω και ένα παντελόνι που να μπαίνει εύκολα, γιατί πέρυσι, πάλευα στα παρασκήνια. Πέρυσι ήμουν 28, ήδη είχα κάνει πράγματα.. Είχα μάθει να λειτουργώ με άγχος και γι’ αυτό πέρασα πολύ καλά… Πάλι πρώτος θα είμαι φέτος, έχει και τα καλά του αυτό...».

«Είναι πιο ανατρεπτικό… Έχουμε μέρος «Α, Β, Γ», έχουμε κεντήσει πολύ όμορφα κάποιες ιδέες. Περνάω καλά στην Eurovision, είναι πολύ ωραία ευκαιρία που μας δίνεται…».

