Νέο επεισόδιο Survivor, απόψε στις 21:00. Δείτε το τρέιλερ.

Το χθεσινό επεισόδιο του Survivor, έληξε με ανατροπές, εντάσεις και ένα μία ψηφοφορία που ανέδειξε τον επόμενο υποψήφιο προς αποχώρηση από την ομάδα των «Αθηναίων». Οι κόκκινοι, για μία ακόμη φορά ηττήθηκαν, με αποτέλεσμα να έρθουν στην επιφάνεια αντιδράσεις.

Ο Γιάννης Στίνης, έδωσε τον καλύτερό του εαυτό, ωστόσο το αποτέλεσμα έδειξε πως θα πρέπει να παλέψει για την παραμονή του στο νησί. Σήμερα, Τρίτη 20 Ιανουαρίου, ένας ακόμη αγώνας ασυλίας έρχεται και κάθε παίχτης θα πρέπει να μπει δυναμικά στο νέο στίβο μάχης.

Παράλληλα, σύμφωνα με το πώς εξελίχθηκε το χθεσινό επεισόδιο, παρατηρείται ένταση μεταξύ των δύο ομάδων, καθώς οι «Αθηναίοι» αντιδρούν απέναντι στον τρόπο με τον οποίο οι «Επαρχιώτες» πανηγυρίζουν, ενώ τα «καρφιά», έπεφταν βροχή προς το πρόσωπο του Μιχάλη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfsxji92rlzl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Survivor: Όλα όσα έγιναν εχθές

Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ που προβλήθηκε σήμερα, στην εκπομπή του ΣΚΑΙ «Το ‘χουμε», οι παίχτες και των δύο ομάδων φαίνονται να έρχονται σε σύγκρουση τόσο λίγο πριν από το αγώνισμα, κατά τη διάρκεια, όσο και αμέσως μετά, το βράδυ του συμβουλίου.

Ο Μιχάλης, φάνηκε να παρεξηγήθηκε με δήλωση της συμπαίκτριάς του λίγο πριν από το αγώνισμα, ωστόσο οι «Επαρχιώτες» κατάφεραν να κερδίσουν τον πολυπόθητο πόντο.

Στο συμβούλιου, η ένταση κορυφώθηκε και η μάχη μεταξύ «Αθηναίων» και «Επαρχιωτών» συνεχίστηκε και εκτός στίβου.

Ο Gio Kay, απουσίαζε από τα αγωνίσματα λόγω τραυματισμού, ωστόσο λόγω αυτού δεν κατάφερε να ψηφίσει για τον επόμενο υποψήφιο, ούτε όμως και να ψηφιστεί.

Η Σταυρούλα Ποτήρη, λίγο πριν αποχωρήσει, επέλεξε να προστατεύσει την Εβελίνα.

Όσον αφορά τον Γιάννη Στίνη, που κρίθηκε ο επόμενος υποψήφιος προς αποχώρηση, δεν φαίνεται να αντέδρασε, καθώς όπως ανέφερε χαρακτηριστικά είχε καταλάβει ποιο θα είναι το αποτέλεσμα ήδη από το τέλος του αγωνίσματος.

«Βγήκα υποψήφιος, το περίμενα, δεν περίμενα το παμψηφεί, αλλά σε όλες τις ψηφοφορίες, ρωτάμε τη γνώμη τους. Ρωτάω σαν άποψη. Εχθές που ρώτησα 2 – 3 άτομα, πέταγαν το μπαλάκι στην κερκίδα. Εκεί κατάλαβα ότι είχε συσπειρωθεί μία δύναμη εναντίον μου», αναφέρει ο Γιάννης Στίνης στο αποκλειστικό απόσπασμα της εκπομπής του ΣΚΑΙ «Το ‘χουμε».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dftj2x6slyc9?integrationId=40599y14juihe6ly}