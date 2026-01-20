Η Stella Kay συμμετάσχει στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026, με το τραγούδι «You Are The Fire».

Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης 20 Ιανουαρίου, η Stella Kay, η οποία συμμετάσχει στον εθνικό τελικό της Eurovision, με το τραγούδι «You Are The Fire».

Ειδικότερα, η ερμηνεύτρια από την Στοκχόλμη, μίλησε μέσω διαδικτυακής σύνδεσης με την Νάνσυ Ζαμπέτογλου και το Θανάση Αναγνωστόπουλο, ενώ κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δήλωσε συμμετοχή.

Eurovision - Η Stella Kay με το «You Are The Fire» στο «Στούντιο 4»

Όπως αποκαλύπτει αρχικά η ίδια, η Eurovision, δεν ήταν ένα από τα όνειρά της, αλλά από τη στιγμή που προέκυψε στη ζωή της, είναι κάτι που θα ήθελε να ζήσει:

«Προσπαθώ να είμαι αισιόδοξη όσο μπορώ, η ζωή θα με πάει όπου θέλει να με πάει και γι’ αυτό είμαι σήμερα εδώ. Η ιδέα να συμμετάσχω δεν ήταν δικιά μου. Με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι χρειάζονται έναν καλλιτέχνη για να τραγουδήσει το «You Are The Fire», το άκουσα, μου άρεσε πάρα πολύ και πήγαμε στο στούντιο. Όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα».

«Μέτα με πήραν τηλέφωνο ότι είμαι στους 28. Δεν ήταν δηλαδή ποτέ όνειρο δικό μου να πάω στην Eurovision, αλλά τώρα μου αρέσει πολύ η ιδέα και θέλω να δούμε τι θα γίνει».

«Μία φίλη μου με τον Τάσο και τον Δημήτρη, έχουν γράψει μαζί το τραγούδι και με πήραν τηλέφωνο και μου είπε ότι θέλει να με πάει στην Eurovision… μπήκαμε στο στούντιο», ανέφερε χαρακτηριστικά για τη δημιουργία του τραγουδιού που θα ερμηνεύσει στον εθνικό τελικό.

«Το τραγούδι μ’ αρέσει πάρα πολύ. Είναι το στυλ μου. Το νόημα είναι πάρα πολύ όμορφο.. Είναι σα να έχει γραφτεί για εμένα… πιστεύω πως μπορεί να πάει πολύ καλά αυτό το τραγούδι. Βλέπω κάθε χρόνο Eurovision…», είπε κλείνοντας η Stella Kay.

