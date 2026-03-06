Το ERTFLIX γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Η ΕΡΤ γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας με ένα πολυθεματικό πρόγραμμα σε όλα τα κανάλια της, καθώς και στην ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX, μέσα από ειδικές εκπομπές, αφιερώματα, ταινίες και ντοκιμαντέρ που αναδεικνύουν ιστορίες έμπνευσης, διεκδίκησης και δημιουργίας με πρωταγωνίστρια τη γυναίκα.

Ti θα δούμε στο ERTFLIX

H κατηγορία: «Γυναίκα και Αθλητισμός» θα είναι διαθέσιμη από 6 έως 15 Μαρτίου 2026

Σειρά



«15-0» (Fifteen-Love, 2023)

Μίνι σειρά 6 επεισοδίων που ακολουθεί την ιστορία της Τζαστίν Πιρς, ενός πρώην παιδιού-θαύματος του τένις που έφτασε στα ημιτελικά του Roland Garros μόλις στα 17 της χρόνια.



Πέντε χρόνια μετά, και ενώ η καριέρα της έχει τερματιστεί εξαιτίας τραυματισμού, η Τζαστίν ξεκινά θεραπεία και προχωρά σε μια σοβαρή καταγγελία εναντίον του πρώην προπονητή της. Σκηνοθεσία: Εύα Ράιλι και Τόμπι Μακ Ντόναλντ. Πρωταγωνιστούν: Έλα Λίλι Χάιλαντ, Έινταν Τέρνερ, Χάρμονι Ρόουζ Μπρέμνερ, κ.ά.

{https://youtu.be/MykuvVwtXtQ?si=37XDJ212IvOBKR9E}

Ταινίες

«Η Νικήτρια» (Soul Surfer, 2011)



Η αληθινή ιστορία της νεαρής σέρφερ Μπέθανι Χάμιλτον, η οποία, μετά την απώλεια του ενός της χεριού από επίθεση καρχαρία, κατάφερε να επιστρέψει στο αγαπημένο της άθλημα και να γίνει ξανά πρωταθλήτρια, εμπνέοντας εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Σκηνοθεσία: Σον Μακναμάρα. Πρωταγωνιστούν: Άννα Σοφία Ρομπ, Έλεν Χαντ, Ντένις Κουέιντ, Κάρι Άντεργουντ, Κέβιν Σόρμπο.

{https://youtu.be/_KlpD6dr7Qw?si=0PKwc5TrTfrkYA3M}

«Το Άλογο των Ονείρων» (Dream Horse, 2020)



Η αληθινή ιστορία της Ζαν Βόουκς, μιας γυναίκας από μια μικρή ουαλική πόλη που, με ελάχιστα μέσα αλλά μεγάλη πίστη, καταφέρνει να δημιουργήσει ένα άλογο-πρωταθλητή στην ελίτ των ιπποδρομιών. Σκηνοθεσία: Όρος Λιν. Πρωταγωνιστούν: Τόνι Κολέτ, Όουεν Τηλ, Ντέμιαν Λούις, Καρλ Τζόνσον, Τζοάνα Πέιτζ, κ.ά.

{https://youtu.be/ty_DAhC_CLc?si=kVO5ChXoYlqHPCl5}

«Olga» (2021)



Η ‘Όλγα είναι μια ταλαντούχα έφηβη αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής που ζει εξόριστη στην Ελβετία και προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στα όνειρά της για Ολυμπιακή διάκριση και τις πολιτικές αναταραχές που συγκλονίζουν την πατρίδα της, την Ουκρανία. Σκηνοθεσία-Σενάριο: Έλι Γκραπ. Πρωταγωνιστούν: Αναστασία Μπουντιάσκινα, Σαμπρίνα Ρούμπζοβα, Κατερίνα Μπαρλόγκιο, Θία Μπρόγκλι, Τάνια Μίκινα.

{https://youtu.be/Pb2mYomsvzo?si=CNJ3Sl1OX_nYmwKA}

«Infinite Storm» (2022)



Βασισμένη σε αληθινή ιστορία, η ταινία ακολουθεί μια έμπειρη ορειβάτισσα που έρχεται αντιμέτωπη με μια σφοδρή χιονοθύελλα στο όρος Ουάσινγκτον και καλείται να σώσει έναν άγνωστο άνδρα, σε μια ιστορία επιβίωσης και ανθρωπιάς. Σκηνοθεσία: Μαλγκορζάτα Σουμόφσκα, Μίχαλ Ένγκλερτ. Πρωταγωνιστούν: Ναόμι Γουότς, Μπίλι Χάουλ, Έλιοτ Σάμνερ, Σόφι Οκονέντο, Πάρκερ Σόγιερς.

{https://youtu.be/HW4ptRpbkk8?si=Rw09KT7BpgG6ACWS}

Ντοκιμαντέρ

When Nobody’s Watching (2025)



Πίσω από τα φώτα, αποκαλύπτεται η αθέατη πλευρά του γυναικείου ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Μέσα από ιστορίες αφοσίωσης, ανισότητας και επιμονής, γυναίκες κάθε ηλικίας μοιράζονται τη μάχη τους για ίσες ευκαιρίες, αναγνώριση και ορατότητα στο άθλημα που αγαπούν. Με ρεαλισμό, συναίσθημα και ελπίδα, το ντοκιμαντέρ αναδεικνύει τα εμπόδια, τις θυσίες και τα μικρά θαύματα που γεννιούνται στα γήπεδα, εκεί όπου η πίστη στο όνειρο γίνεται δύναμη αλλαγής.

Εκπομπές

Παρασκήνιο | Δομνίτσα Λανίτου-Καβουνίδου (2003)



Η εκπομπή είναι αφιερωμένη στη Δομνίτσα Λανίτου-Καβουνίδου, την πρώτη Ελληνίδα αθλήτρια που συμμετείχε σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Η αθλήτρια μιλάει για την εμπειρία της συμμετοχής της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου το ’36, καθώς και του Λονδίνου το ’48.

Μαμά-δες | Βασιλική Μιλλούση (2025)

Η Ολυμπιονίκης της ενόργανης γυμναστικής, Βασιλική Μιλλούση, αναλαμβάνει την παρουσίαση της εκπομπής «Μαμά-δες» και μοιράζεται σκέψεις και εμπειρίες για τη μητρότητα. Καλεσμένοι της στην εκπομπή, ο σύζυγός της και χρυσός Ολυμπιονίκης Λευτέρης Πετρούνιας, ο Ολυμπιονίκης και προπονητής Γιώργος Χατζηευσταθίου, καθώς και η Ολυμπιονίκης και αθλήτρια ρυθμικής γυμναστικής Μορφούλα Ντώνα.