Αύριο μεταφέρεται στην Αθήνα.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των Αρχών για τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη το Σάββατο, 6 Ιουνίου, στον Αγιο Νικόλαο Κρήτης σε κοινή επιχείρηση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.).

Ο 37χρονος κατηγορείται για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καθώς και για λήψη εκπαίδευσης, ταξίδι και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών.

Ο 37χρονος οδηγείται αυτή την ώρα στον Εισαγγελέα στον Άγιο Νικόλα και αύριο Δευτέρα, 8 Ιουνίου, θα μεταφερθεί από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία στην Αθήνα για να οδηγηθεί στην εισαγγελία της Αθήνας.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, ο 37χρονος έχει σχέση με δύο άτομα, μέλη της Χαμάς, που συνελήφθησαν πριν από πέντε μέρες στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας.

Αναλυτικά, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος έχει γεννηθεί στη Γάζα όπου ζει η οικογένεια του, η γυναικά και τα δύο παιδιά του. Στην πορεία κατά τις ίδιες πληροφορίες στρατολογήθηκε από μέλος της Χαμάς και μαζί με τον έναν από τους συλληφθέντες στην Κύπρο εκπαιδευτήκαν σε στρατόπεδο της Χαμάς στην Μαλαισία στην κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών μηχανισμών με απλά χημικά που βρίσκονται στο εμπόριο. Ο άνθρωπος που τους εκπαίδευσε φέρεται και ως κεντρικός χειριστής τους.

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Ο 37χρονος είχε έρθει στην Ελλάδα το τέλος του καλοκαιριού του 2023 για να εργαστεί, και είχε λάβει πολιτικό άσυλο, που του επέτρεπε να κινείται νόμιμα στην Ευρώπη. Το τελευταίο διάστημα νοίκιαζε ένα διαμέρισμα στα Πατήσια ενώ πρόσφατα μετέβη στον 'Αγιο Νικόλαο Κρήτης, όπου εργαζόταν ως εποχικός υπάλληλος σε ξενοδοχειακή μονάδα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, ο 37χρονος είχε μπει στο στόχαστρο των Αρχών τις τελευταίες 15 μέρες καθώς είχε επικοινωνία με τον έναν από τους δύο συλληφθέντες στην Κύπρο. Επίσης κατά τις ίδιες πηγές διαπιστώθηκε ότι είχε αρχίσει να αναζητά χημικές ουσίες στο διαδίκτυο με τις οποίες μπορούσε να κατασκευάσει εκρηκτικό μηχανισμό.

Μετά και την σύλληψη και των δυο στην Κύπρο, όπου επιβεβαιώθηκε ο ρόλος τους, αποφασίστηκε από την ΕΥΠ και την Αντιτρομοκρατική η σύλληψη του 37χρονου καθώς θεωρήθηκε βέβαιο ότι ετοίμαζαν μεγάλο χτύπημα σε ισραηλινό στόχο, πιθανόν κρουαζιερόπλοιο, σε χώρα της Ευρώπης.

Ο 37χρονος συνελήφθη στις 5 το πρωί του Σαββάτου και κατά την 12ωρη ανάκριση που ακολούθησε ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από την Χαμάς, πως είχε εκπαιδευτεί στην Μαλαισία και ότι συγκέντρωνε υλικά για την κατασκευή βομβών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ισχυρίζεται ότι δεν ήξερε ποιος ήταν ο στόχος και ότι επρόκειτο να λάβει οδηγίες.

Σε έρευνα, που έγινε στο διαμέρισμα που νοίκιαζε στα Πατήσια εντοπίστηκε ο απαραίτητος εξοπλισμός για την κατασκευή βομβών άλλα δεν είχε ακόμα τις απαραίτητες πρώτες ύλες.