Ο 47χρονος εντοπίστηκε να μεταφέρει μέσα σε σακίδιο πέντε αεροστεγώς συσκευασμένες ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, ενώ ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του στον Πειραιά.

Στη σύλληψη ενός 47χρονου ημεδαπολυ για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών προχώρησαν στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και στοχευμένη αστυνομική έρευνα σε περιοχή της Αττικής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικούς, ο 47χρονος εντοπίστηκε να μεταφέρει μέσα σε σακίδιο πέντε αεροστεγώς συσκευασμένες ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους 5.199 γραμμαρίων, με αποτέλεσμα να συλληφθεί επί τόπου.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού και με τη συνδρομή του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών του Λιμενικού Σώματος «ΜΠΡΑΤ». Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ακόμη 16.030 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και 4.899 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή «σοκολάτας».

Συνολικά, οι Αρχές κατέσχεσαν περισσότερα από 26 κιλά προϊόντων κάνναβης, ποσότητα που εκτιμάται ότι θα απέφερε στους διακινητές παράνομο οικονομικό όφελος άνω των 800.000 ευρώ από την περαιτέρω διάθεσή της στην αγορά.

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Εκτός από τις ναρκωτικές ουσίες, κατασχέθηκαν ένα όχημα, δύο ζυγαριές ακριβείας, δύο κινητά τηλέφωνα και μία συσκευή θερμοκόλλησης αεροστεγών συσκευασιών, τα οποία εκτιμάται ότι χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση και τη συσκευασία των ναρκωτικών.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, ενώ ο 47χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Εισαγγελέα.