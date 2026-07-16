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Οι δύο συλληφθέντες φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά στην Πάρο.

Χειροπέδες σε δύο 23χρονους πέρασαν την Τετάρτη (15/07) αστυνομικοί στην Πάρο, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για πληθώρα παραβάσεων, όπως κατοχή ναρκωτικών, απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση, οπλοκατοχή και βία κατά υπαλλήλων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο ένας 23χρονος εντοπίστηκε το βράδυ της 15ης Ιουλίου στο όχημά του. Όταν αστυνομικοί τον κάλεσαν για έλεγχο, εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα και αποπειράθηκε να εμβολίσει μηχανή στην οποία επέβαινε αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, ο οποίος συνέδραμε στην επιχείρηση.

Ακολούθησε μικρής διάρκειας καταδίωξη, με τους αστυνομικούς να καταφέρνουν τελικά να τον ακινητοποιήσουν. Από την έρευνα διαπιστώθηκε πώς ο 23χρονος, μαζί με συνομήλικό του διακινούσαν ναρκωτικά στο νησί, τα οποία έκρυβαν σε σπίτι.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

544,9 γραμμάρια κοκαΐνης

309,4 γραμμάρια κάνναβης

3 ζυγαριές ακριβείας

2.730 ευρώ

Ρόπαλο

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.