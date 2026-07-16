Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της οδού Αιόλου στο Παλαιό Φάληρο.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο Παλαιό Φάληρο, όταν συρμός του τραμ συγκρούστηκε με τρίκυκλο όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει ο ΣΚΑΪ, το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της οδού Αιόλου στο Παλαιό Φάληρο. Το τραμ φέρεται να συγκρούστηκε με το όχημα, στο οποίο επέβαινε μία τριμελής οικογένεια. Από το τροχαίο, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει τραυματιστεί η 9χρονη κόρη του ζευγαριού που επέβαινε στο όχημα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία και ασθενοφόρο ενώ η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.