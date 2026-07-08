Ο οδηγός φέρεται να υπέστη υπόταση εξαιτίας του τσιμπήματος, ενώ από την πτώση στο οδόστρωμα προκλήθηκαν εγκαύματα τριβής.

Ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Πάτρα το απόγευμα της Τετάρτης (08/08) με οδηγό δικύκλου να χάνει τον έλεγχο του οχήματος του και να συγκρούεται με ΙΧ αυτοκίνητο, μετά από τσίμπημα σφήκας.

Όπως μεταδίδει το patrapress.gr, ο δικυκλιστής κινούμενος από την Οβρύα προς την Πάτρα, δέχθηκε την «επίθεση» από τη σφήκα. Συνέχισε την πορεία του και λίγα λεπτά αργότερα και ενώ βρισκόταν επί της οδού Ευβοίας στο ύψος του ποταμού Γλαύκου, ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία με αποτέλεσμα το δίκυκλο να εκτραπεί της πορείας του και να προσκρούσει σε αυτοκίνητο, με τον οδηγό να βρίσκεται στο οδόστρωμα.

Ο οδηγός φέρεται να υπέστη υπόταση εξαιτίας του τσιμπήματος, ενώ από την πτώση στο οδόστρωμα προκλήθηκαν εγκαύματα τριβής.

Στο σημείο έσπευσε αρχικά διασώστης δικυκλιστής του ΕΚΑΒ που παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία, ο οποίος ακολούθως παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο.