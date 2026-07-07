Η Τροχαία Ναυπλίου έχει αναλάβει την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην περιοχή των Αγροτικών Φυλακών Ναυπλίου, όταν επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τρακτέρ που βρισκόταν σε χρήση από ομάδα εργασίας των φυλακών. Η σύγκρουση σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:10, στην είσοδο των Αγροτικών Φυλακών, με αποτέλεσμα τα δύο οχήματα να ακινητοποιηθούν πάνω στο οδόστρωμα και να προκληθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στον δρόμο προς Άργος.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή βοήθειας και τον έλεγχο της κατάστασης των εμπλεκομένων με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί. Η Τροχαία Ναυπλίου έχει αναλάβει την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.