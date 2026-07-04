Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει προανάκριση προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα που οδήγησαν στην απώλεια του ελέγχου της νταλίκας.

Μία ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών, όπου ένας 52χρονος οδηγός νταλίκας έχασε τη ζωή του ύστερα από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στο ύψος του Ζευγολατιού Κορινθίας. Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα παραμένουν μέχρι στιγμής υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε στο 93ο χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάτρα. Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του βαρέος οχήματος, το οποίο προσέκρουσε με σφοδρότητα στις προστατευτικές μπάρες ασφαλείας, τις κατέστρεψε και στη συνέχεια εξετράπη της πορείας του, καταλήγοντας σε παρακείμενο χωράφι όπου ανετράπη.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο 52χρονος να εγκλωβιστεί στην καμπίνα της νταλίκας. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κιάτου, αστυνομικές δυνάμεις της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων, συνεργεία της Ολυμπίας Οδού και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες χρησιμοποίησαν ειδικά διασωστικά εργαλεία για τον απεγκλωβισμό του οδηγού, ο οποίος όμως ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 52χρονος ήταν κάτοικος Ξυλοκάστρου Κορινθίας.

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