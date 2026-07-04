Οι αρχές αναμένεται να αξιολογήσουν τα ιατροδικαστικά δεδομένα, τα ευρήματα από τον χώρο αλλά και πιθανά ίχνη που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατος.

Μια υπόθεση που προκαλεί έντονο προβληματισμό και ερωτήματα ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στην Κατερίνη, μετά τον εντοπισμό της σορού μιας γυναίκας μέσα στο σπίτι της, υπό συνθήκες που χαρακτηρίζονται μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή εντός της οικίας της, φέροντας σοβαρό θλαστικό τραύμα στο κεφάλι, στοιχείο που έχει θέσει σε συναγερμό τις αρχές και έχει οδηγήσει σε πλήρη διερεύνηση των αιτιών θανάτου.

Η Αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνες στο σημείο, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, με τα πρώτα ευρήματα να «δείχνουν» προς την πιθανότητα εγκληματικής ενέργειας, χωρίς ωστόσο να έχει αποκλειστεί κανένα σενάριο.

Οι αρχές αναμένεται να αξιολογήσουν τα ιατροδικαστικά δεδομένα, τα ευρήματα από τον χώρο αλλά και πιθανά ίχνη που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djpkjtr854cp?integrationId=40599y14juihe6ly}