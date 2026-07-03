Κουμπάρος θα είναι ο αδερφός του Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Την προσεχή Κυριακή ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και η αγαπημένη του Κάτια, αναμένεται να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας στην Αθήνα.

Το ζευγάρι το οποίο μετράει 13 χρόνια μαζί, έχει αποκτήσει δίδυμα κοριτσάκια και αποφάσισε να επισφραγίσει την σχέση του με γάμο.

Ο γάμος θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο, καθώς οι δυο τους έχουν επιλέξει να κρατήσουν την ιδιαίτερη αυτή ημέρα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Super Katerina», ένας από τους κουμπάρους θα είναι ο αδελφός του γαμπρού, Γιάννης Αντετοκούνμπο, ενώ στη λίστα των καλεσμένων φαίνεται οτι περιλαμβάνονται και ελάχιστοι άνθρωποι του αθλητισμού.

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