Ο τραγουδιστής διέκοψε τη συναυλία για να την φιλήσει.

Μια ιδιαίτερη και συγκινητική στιγμή εκτιλύχθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη συναυλία του Σάκη Ρουβά στο Ίλιον, όταν μια 92χρονη θαυμάστρια βρέθηκε στην πρώτη σειρά της αρένας, κερδίζοντας την προσοχή τόσο του ίδιου του καλλιτέχνη όσο και του κοινού.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ο Σάκης Ρουβάς παρατήρησε την ηλικιωμένη γυναίκα και διέκοψε για λίγο το πρόγραμμά του ώστε να την πλησιάσει. Της έδωσε το μικρόφωνο για να μιλήσει, ενώ λίγο αργότερα της πρόσφερε και ένα μπουκάλι νερό.

«Δεν το ξέρουν οτι έχω έρθει»

Η κυρία Κατερίνα, όπως συστήθηκε η ίδια, δήλωσε με χαμόγελο: «Είμαι 92 χρονών και δεν το ξέρουν ότι έχω έρθει». Συμπλήρωσε μάλιστα: «Δεν το ξέρουν ότι είμαι εγώ εδώ, ήρθα κρυφά. Μένω εδώ κοντά», προκαλώντας χαμόγελα και συγκίνηση στους παρευρισκόμενους.

Ο τραγουδιστής σχολίασε τη στιγμή με χιούμορ λέγοντας: «Έχουμε μια μικρή Ρουβίτσα εδώ», ενώ η ίδια αναφέρθηκε την οικογένειά της: «Έχω τρία παιδιά, έξι εγγόνια, δύο δισέγγονα, είμαι ευτυχισμένη».

Λίγο πριν συνεχιστεί το πρόγραμμα, ο Σάκης Ρουβάς κατέβηκε από τη σκηνή και φίλησε την κυρία Κατερίνα.

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