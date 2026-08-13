Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τού ζήτησε να κρατήσει διαθέσιμη μία ημέρα τον Σεπτέμβριο του 2027.

Την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, αποκάλυψε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος βρέθηκε στην Ίμβρο με αφορμή τη συμπλήρωση 65 ετών από την είσοδό του στην Ιεροσύνη.

Ο Βαρθολομαίος έκανε γνωστό ότι συνομίλησε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να του ευχηθεί περαστικά μετά το μικρό ατύχημα με ποδήλατο που είχε στην Κρήτη.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τού ζήτησε να κρατήσει διαθέσιμη μία ημέρα τον Σεπτέμβριο του 2027, προκειμένου να στεφανώσει τον γιο του, Κωνσταντίνο, με τη Μαρία Σάκκαρη, όπως αποκάλυψε ο Πατριάρχης.

Μάλιστα, η απάντησή του προς τον πρωθυπουργό ήταν: «Ίσως, εάν έχω υγεία, θα δούμε».

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