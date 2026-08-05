Η ΕΡΤ στην Ίμβρο για τον Δεκαπενταύγουστο και την επέτειο των 65 ετών Ιερωσύνης του Οικουμενικού Πατριάρχου με απευθείας μετάδοση στις 13 και 15 Αυγούστου.

Η ΕΡΤ θα μεταφέρει και φέτος στους τηλεθεατές τις μεγάλες στιγμές της Ορθοδοξίας, με απευθείας συνδέσεις από την Ίμβρο για τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου και τις επετειακές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 65 ετών από την Ιεροσύνη του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου. Οι μεταδόσεις θα πραγματοποιηθούν από την ΕΡΤ3 και την ΕΡΤ Cosmos, δίνοντας τη δυνατότητα στους πιστούς να παρακολουθήσουν τις Πατριαρχικές Θείες Λειτουργίες από σημαντικούς ναούς της γενέτειρας του Οικουμενικού Πατριάρχη.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, την Πέμπτη 13 Αυγούστου στις 09:00, θα μεταδοθεί σε απευθείας σύνδεση από τον Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Ίμβρου η Θεία Λειτουργία που θα τελεστεί προεξάρχοντος του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου. Στη Θεία Λειτουργία θα συλλειτουργήσουν ο Μακαριώτατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Θεόδωρος Β΄ και ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Ιωάννης.

Η συγκεκριμένη ημέρα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς συμπίπτει με την επέτειο των 65 ετών από την εις διάκονον χειροτονία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 13 Αυγούστου 1961 στον ίδιο ναό της Ίμβρου, της ιδιαίτερης πατρίδας του.

Δεκαπενταύγουστος 2026: Η μεγάλη γιορτή της Παναγίας από τα Αγρίδια Ίμβρου

Το Σάββατο 15 Αυγούστου 2026 στις 09:00, ανήμερα της μεγάλης θεομητορικής εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, η ΕΡΤ θα μεταδώσει ζωντανά από τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Αγρίδια Ίμβρου. Η μετάδοση θα αφορά το συλλείτουργο του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου και του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Ιωάννη, σε μια ιδιαίτερα συμβολική ημέρα για τον ελληνισμό της Ίμβρου και την Ορθόδοξη παράδοση. Η Ίμβρος, τόπος καταγωγής του Οικουμενικού Πατριάρχη, αποτελεί σημείο αναφοράς για την Ορθοδοξία και κάθε χρόνο συγκεντρώνει πλήθος πιστών για τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου.