Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Δεκαπενταύγουστος: Πού είναι το αρχαιότερο εν ενεργεία μοναστήρι των Βαλκανίων

Δεκαπενταύγουστος: Πού είναι το αρχαιότερο εν ενεργεία μοναστήρι των Βαλκανίων
Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τις πιο μικρές εκκλησίες των νησιών, μέχρι τα απομονωμένα μοναστήρια στα βουνά, χιλιάδες πιστοί συγκεντρώνονται για να τιμήσουν την Κοίμηση της Θεοτόκου.

Ο Δεκαπενταύγουστος για την Ορθοδοξία είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια μεγάλη θρησκευτική εορτή. Είναι το Πάσχα του καλοκαιριού, ένα σημείο συνάντησης της πίστης με την παράδοση, της κατάνυξης με τη λαϊκή ευλάβεια.

Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τις πιο μικρές εκκλησίες των νησιών, μέχρι τα απομονωμένα μοναστήρια στα βουνά, χιλιάδες πιστοί συγκεντρώνονται για να τιμήσουν την Κοίμηση της Θεοτόκου, της Μητέρας που για πολλούς είναι καταφύγιο, παρηγοριά και πηγή ελπίδας.

Δύο ιστορικά μοναστήρια στη βόρεια Ελλάδα, με βαθιές ρίζες στην πνευματική και πολιτιστική ιστορία του τόπου, βρίσκονται στο επίκεντρο λαμπρών εορτασμών κάθε χρόνο τον Δεκαπενταύγουστο. Πρόκειται για την Παναγία Εικοσιφοίνισσα στο όρος Παγγαίο και την Παναγία Αρχαγγελιώτισσα στην Ξάνθη. Δύο μοναστήρια - σύμβολα, που πέρα από τη θρησκευτική τους σημασία, κουβαλούν και ένα φορτίο αιώνων, θρησκευτικής μαρτυρίας, παιδείας και παράδοσης.

Από χθες το απόγευμα, χιλιάδες προσκυνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αναμένεται να ανηφορίσουν αγόγγυστα τους λόφους όπου βρίσκονται τα μοναστήρια, για να παρακολουθήσουν τις λατρευτικές εκδηλώσεις, την ακολουθία του Εσπερινού, την ιερά Αγρυπνία και την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της μεγάλης Θεομητορικής γιορτής του καλοκαιριού.

Η Παναγία Εικοσιφοίνισσα: Το αρχαιότερο εν ενεργεία μοναστήρι των Βαλκανίων

Σε μια κατάφυτη πλαγιά του Παγγαίου, σε υψόμετρο 753 μέτρων, στέκεται αγέρωχη η ιερά μονή Παναγίας Εικοσιφοίνισσας. Η ιστορία της χάνεται στον χρόνο, καθώς ιδρύθηκε τον 5ο αιώνα από τον Όσιο Γερμανό, και έκτοτε λειτουργεί αδιάλειπτα ως φάρος πίστης, ακόμα και σε σκοτεινές εποχές για τον Ελληνισμό.

Σύμφωνα με την παράδοση, ο Άγιος Γερμανός αναζήτησε στο δάσος ένα ξύλο κατάλληλο για να εικονίσει την Παναγία ως ένδειξη ευχαριστίας. Όταν το επεξεργάστηκε και το ετοίμασε το ξύλο ράγισε, ο άγιος λυπήθηκε και σκέφτηκε να το αφήσει. Τότε ένα «φοινικούν», δηλ. κοκκινωπό φως έλουσε το σχισμένο ξύλο και φάνηκε η Παναγία μαζί με το Χριστό και μια φωνή ακούστηκε να λέει «Παιδί μου ήλπισε. Εγώ είμαι εδώ» και αμέσως εντυπώθηκε η Παναγία πάνω στο ξύλο. Αυτό το φως έδωσε μάλλον και το όνομα της αχειροποίητου εικόνας.

1_b4e6e.jpg

Την περίοδο της Τουρκοκρατίας η συμβολή της μονής υπήρξε ανεκτίμητη. Η δράση των μονάχων στην περιοχή προκάλεσε την οργή των Τούρκων οι οποίοι το 1507 θανάτωσαν και τους 172 μοναχούς. Το 1917, οι Βούλγαροι κατακτητές άρπαξαν τα περισσότερα κειμήλια και τα μετέφεραν στη χώρα τους, όπου σήμερα φυλάσσονται στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο της Σόφιας. Την περίοδο της δεύτερης βουλγαρικής κατοχής, ένα Βούλγαρος αξιωματικός επιχείρησε να συλήσει την εικόνα της Παναγίας αλλά τινάχθηκε και εξέπνευσε. Η μπότα του και το πιστόλι του αποτυπώθηκαν στις μαρμάρινες πλάκες του δαπέδου θυμίζοντας μέχρι σήμερα το θαύμα.

Κατά την τρίτη και τελευταία βουλγαρική κατοχή το 1943, οι στρατιώτες εκδίωξαν πάλι τους μονάχους, έβαλα φωτιά και κάηκε όλο το μοναστήρι εκτός από το ναό. Η μονή αφέθηκε έρημη μέχρι την επαναλειτουργία της το 1967, αυτή τη φορά ως γυναικείο μοναστήρι. Ο εντυπωσιακός τετράγωνος ναό της μονής, το καθολικό, είναι αφιερωμένο στα Εισόδια της Θεοτόκου και διαθέτει ξυλόγλυπτο επίχρυσο τέμπλο του 11ου αιώνα μέσα στο οποίο φυλάσσεται η θαυματουργή αχειροποίητη εικόνα της Παναγίας της Εικοσιφοίνισσας.

2_1145c.jpg

Η Παναγία Αρχαγγελιώτισσα: Το προσκύνημα της Ξάνθης

Λίγο πιο ανατολικά, στην πόλη με τα χίλια χρώματα, την Ξάνθη, στις παρυφές του ορεινού όγκου της Ροδόπης, με θέα προς τον κάμπο, υψώνεται η ιερά μονή Παναγίας Αρχαγγελιώτισσας. Το μοναστήρι είναι κτισμένο σε έναν λόφο με πανοραμική θέα στην πόλη και τις γύρω πεδιάδες, ένα μοναδικής ομορφιάς φυσικό τοπίο, που εμπνέει γαλήνη και πνευματική περισυλλογή. Η ιστορία της μονής ανάγεται πιθανότατα στη βυζαντινή περίοδο, ενώ το καθολικό της χρονολογείται από τον 19ο αιώνα, μετά από καταστροφές και ανακατασκευές.

Το σημερινό κτίσμα του μοναστηριού χρονολογείται από το 1841, ωστόσο το μοναστήρι προϋπήρχε από εκατοντάδες χρόνια νωρίτερα, καταστράφηκε όμως από δύο μεγάλους σεισμούς, που έπληξαν το μοναστήρι και την πόλη της Ξάνθης το 1829. Το μόνο ενδεικτικό στοιχείο από πλευράς κτισμάτων για την προ του 1821 εποχή είναι μια κρύπτη του μοναστηριού που βρίσκεται πίσω και κάτω από το ιερό βήμα η οποία ανάγεται στα 1.000 εώς 1.100 μ.Χ.

1_f34cf.jpg

Από παλαιούς κώδικες και εκκλησιαστικά βιβλία πληροφορούμαστε ότι το μοναστήρι υπήρχε και έφερε το ίδιο όνομα ακόμα και κατά το 1559. Κατά μία εκδοχή, το μοναστήρι πήρε το όνομά του από τη μικρή θαυματουργή εικόνα του 16ου αιώνα πού παριστάνει τη Θεοτόκο να παραστέκεται από τους αρχαγγέλους Γαβριήλ και Μιχαήλ και η οποία έχει την επιγραφή: Αρχαγγελιώτισσα. Ανεξάρτητα πάντως από την ονομασία του μοναστηριού, αυτό υπήρξε φάρος πνευματικής ακτινοβολίας και παρηγοριάς για όλους τους κατοίκους της περιοχής και φυτώριο από το οποίο αναδείχθηκαν φωτισμένοι αρχιερείς.

Πριν από λίγες μέρες, μάλιστα, η μικρή θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Αρχαγγελιώτισσας, της παλαιότερης εικόνας στην ιστορία του μοναστηριού, η οποία είναι ρωσικής τεχνοτροπίας του 18ου αιώνα, με επιγραφή στα κυριλλικά και φυλάσσονταν στο Εκκλησιαστικό Μουσείο Ξάνθης, τοποθετήθηκε σε καλαίσθητο προσκυνητάρι αριστερά του Καθολικού, ώστε να τιμάται και να προσκυνείται από τους πιστούς.

3_75b4b.jpg

Από το επιβλητικό Παγγαίο ως τα ηλιόλουστα υψώματα της Ξάνθης, τα μοναστήρια της Παναγίας συνδέουν την ιστορία με το παρόν, προσφέροντας πνευματικό καταφύγιο σε όσους το αναζητούν. Ο Δεκαπενταύγουστος, με την ιδιαίτερη συναισθηματική και θρησκευτική του φόρτιση, δίνει την ευκαιρία στους πιστούς να έρθουν πιο κοντά στις πνευματικές τους καταβολές.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Τι να κάνω τον Αύγουστο στην Αθήνα - Όλες οι προτάσεις

Τι να κάνω τον Αύγουστο στην Αθήνα - Όλες οι προτάσεις

Καιρός: Δροσερός Δεκαπενταύγουστος - Πότε έρχονται βροχές σε όλη την Ελλάδα

Καιρός: Δροσερός Δεκαπενταύγουστος - Πότε έρχονται βροχές σε όλη την Ελλάδα

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα ταμεία

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα ταμεία

Τζόκερ: Πού έπεσαν τα 4 δελτία που κερδίζουν 100.000 ευρώ

Τζόκερ: Πού έπεσαν τα 4 δελτία που κερδίζουν 100.000 ευρώ

Σούπερ μάρκετ: Ποια είναι ανοιχτά σήμερα 15 Αυγούστου

Σούπερ μάρκετ: Ποια είναι ανοιχτά σήμερα 15 Αυγούστου

15 Αυγούστου: Τι ισχύει στην αργία για καταστήματα, ζαχαροπλαστεία, φούρνους

15 Αυγούστου: Τι ισχύει στην αργία για καταστήματα, ζαχαροπλαστεία, φούρνους

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Οι 6 τροφές που αντιστρέφουν τη γήρανση του σώματος σε 8 εβδομάδες

Οι 6 τροφές που αντιστρέφουν τη γήρανση του σώματος σε 8 εβδομάδες

Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

Γαστρεντερικά προβλήματα: Οι φυσικές λύσεις - απαντήσεις

Γαστρεντερικά προβλήματα: Οι φυσικές λύσεις - απαντήσεις

Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Στην Τήνο για Δεκαπενταύγουστο ο Δένδιας: «Ευλογία να παραστώ στη λιτάνευση της εικόνας της Μεγαλόχαρης»

Στην Τήνο για Δεκαπενταύγουστο ο Δένδιας: «Ευλογία να παραστώ στη λιτάνευση της εικόνας της Μεγαλόχαρης»

Πολιτική
Μήνυμα Μητσοτάκη για Δεκαπενταύγουστο: Η μέρα αφιερωμένη σε όσους αγωνίζονται για να μας κρατούν ασφαλείς

Μήνυμα Μητσοτάκη για Δεκαπενταύγουστο: Η μέρα αφιερωμένη σε όσους αγωνίζονται για να μας κρατούν ασφαλείς

Πολιτική
Φάμελλος για Δεκαπενταύγουστο: Η σκέψη μας είναι σε όσους αντιμετώπισαν τον όλεθρο των πυρκαγιών

Φάμελλος για Δεκαπενταύγουστο: Η σκέψη μας είναι σε όσους αντιμετώπισαν τον όλεθρο των πυρκαγιών

Πολιτική
Άδειες πόλεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Έρημοι οι κεντρικοί δρόμοι

Άδειες πόλεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Έρημοι οι κεντρικοί δρόμοι

Ελλάδα

NETWORK

Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

healthstat.gr
Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

ienergeia.gr
Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

ienergeia.gr
Σκασμένα χέρια: Πώς να αντιμετωπίσετε την ξηροδερμία, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

Σκασμένα χέρια: Πώς να αντιμετωπίσετε την ξηροδερμία, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

healthstat.gr
Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

ienergeia.gr
Γιατί δεν πρέπει ποτέ να φοράτε κοκαλάκι στα μαλλιά όταν οδηγείτε

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να φοράτε κοκαλάκι στα μαλλιά όταν οδηγείτε

healthstat.gr
Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

healthstat.gr
Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

ienergeia.gr