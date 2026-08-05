Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 57.487.814,52 ευρώ και η καταβολή θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω τραπεζών.

Την Παρασκευή 7 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η καταβολή του αδειοδωροσήμου Αυγούστου 2026 σε 91.455 εργατοτεχνίτες οικοδόμους. Το συνολικό ποσό που θα διανεμηθεί ανέρχεται σε 57.487.814,52 ευρώ και η πληρωμή θα γίνει αποκλειστικά μέσω τραπεζών, με πίστωση των χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Οι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι που δεν έχουν δηλώσει ακόμη τραπεζικό λογαριασμό στον e-ΕΦΚΑ θα πρέπει να προχωρήσουν στην καταχώρισή του ηλεκτρονικά, προκειμένου να μπορέσουν να λάβουν το ποσό που δικαιούνται.

Η δήλωση του λογαριασμού γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του e-ΕΦΚΑ, επιλέγοντας την υπηρεσία Dashboard του Πολίτη και ακολουθώντας τη διαδρομή: Αρχική → Τα Στοιχεία μου → Μεταβολή Στοιχείων → Τραπεζικοί Λογαριασμοί.

Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη καταβολή του Αδειοδωροσήμου στους δικαιούχους.