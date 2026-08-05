Έχει ζητηθεί η συνδρομή εναέριων μέσων για την αντιμετώπιση της φωτιάς.

Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη Βιομηχανική Περιοχή Κορωπίου στα Δρίγγια. Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση από την Πυροσβεστική υπάρχει κινητοποίηση για πύρινο μέτωπο στη Βιομηχανική Περιοχή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, για την ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων ζητήθηκε η συνδρομή εναέριων μέσων, προκειμένου να περιοριστεί άμεσα η εξάπλωση της φωτιάς. Το πύρινο μέτωπο είναι αρκετά μακριά από τον οικιστικό ιστό της περιοχής και μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες.

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Mεγάλη κινητοποίηση για την φωτιά στο Κορωπί

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:45. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 63 πυροσβέστες με 3 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Κρωπίας.

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Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή Δρίγγια Κορωπίου, εστάλη μήνυμα του 112 στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Στο μήνυμα οι πολίτες ενημερώνονται να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών και να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις για τυχόν νεότερες οδηγίες σχετικά με την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

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Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Δρίγγια Κορωπίου. Κινητοποιήθηκαν 52 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρου, 14 οχήματα, 2 Α/Φ και 4 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2084960704411426982}

Εικόνα από τη φωτιά που καίει ανάμεσα σε Κορωπί και Μαρκόπουλο

Το μέτωπο της φωτιάς εντοπίζεται στη οδό Αιγέως στην Βιομηχανική Περιοχή στο Κορωπί. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον άμεσο περιορισμό της φωτιάς, ώστε να αποτραπεί η επέκτασή της σε παρακείμενες περιοχές.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του iRafina.gr, στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής από το Μαρκόπουλο, το Κορωπί, την Πεντέλη και τη Νέα Μάκρη, προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι φλόγες έχουν ήδη αποτεφρώσει περισσότερα από 15 στρέμματα, ενώ η πυρκαγιά εξακολουθεί να επεκτείνεται.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkgyqkdn1hx5?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://www.facebook.com/watch/?v=1007990942239542}

Σύμφωνα με την ενημέρωση, ισχυρές επίγειες δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο, δίνοντας μάχη για να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της. Στόχος των πυροσβεστών είναι ο άμεσος περιορισμός του πύρινου μετώπου, ώστε να μην λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις και απειλήσει γειτονικές εγκαταστάσεις ή άλλες περιοχές. Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται συνεχώς, προκειμένου να τεθεί η πυρκαγιά υπό έλεγχο το συντομότερο δυνατό.