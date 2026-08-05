Το επόμενο διάστημα αναμένεται να προχωρήσουν οι θαλάσσιες έρευνες που απαιτούνται για την πόντιση του καλωδίου, στο πλαίσιο του συνολικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Το γαλλικό επενδυτικό fund Meridiam εισέρχεται ως πλειοψηφικός μέτοχος στην Great Sea Interconnector (GSI), ενισχύοντας τη χρηματοδοτική βάση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου. Η σχετική συμφωνία υπογράφεται σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η συμμετοχή της Meridiam αποτελεί εξέλιξη για την προώθηση του έργου, το οποίο αφορά τη διασύνδεση των ηλεκτρικών συστημάτων Ελλάδας και Κύπρου και εντάσσεται στον σχεδιασμό για την ενίσχυση των ενεργειακών υποδομών στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, υπογράφεται τριμερής συμφωνία μεταξύ του ΑΔΜΗΕ, της Great Sea Interconnector και της Nexans για την εκτέλεση των θαλάσσιων ερευνών βυθού, οι οποίες αποτελούν απαραίτητο στάδιο για την προετοιμασία και την υλοποίηση του έργου.

Η είσοδος της Meridiam μεταβάλλει τη μετοχική σύνθεση της GSI και προσθέτει έναν ακόμη διεθνή επενδυτή στο έργο. Παράλληλα, ενισχύεται η συμμετοχή γαλλικών εταιρειών στην ανάπτυξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης, καθώς η Nexans έχει ήδη αναλάβει την κατασκευή και προμήθεια του υποθαλάσσιου καλωδίου. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να προχωρήσουν οι θαλάσσιες έρευνες που απαιτούνται για την πόντιση του καλωδίου, στο πλαίσιο του συνολικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Η Meridiam είναι ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων με έδρα τη Γαλλία και εξειδίκευση στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε υποδομές. Η μετοχική της σύνθεση ελέγχεται κατά 80% από τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο Thierry Déau, μαζί με τα στελέχη και τους εργαζομένους της εταιρείας, ενώ το υπόλοιπο 20% ανήκει στη νοτιοκορεατική ασφαλιστική εταιρεία Samsung Life Insurance, η οποία συμμετέχει ως στρατηγικός μειοψηφικός επενδυτής.