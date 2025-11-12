H επικαιροποίηση των τεχνικών παραμέτρων της ηλεκτρικής διασύνδεσης θα προσελκύσει στρατηγικούς επενδυτές, δήλωσε ο Μητσοτάκης.

Στην απόφαση να προχωρήσουν άμεσα στην επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών παραμέτρων του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου, με στόχο την είσοδο νέων, ισχυρών επενδυτών, κατέληξαν ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου των δύο χωρών που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια κοινών δηλώσεων των δύο ηγετών, δίνοντας νέα ώθηση σε ένα έργο που έχει καθυστερήσει σημαντικά και έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον, αλλά και την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έχει ήδη χρηματοδοτήσει το έργο με 657 εκατομμύρια ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η επικαιροποίηση των τεχνικών παραμέτρων της διασύνδεσης θα ενισχύσει το έργο και θα προσελκύσει στρατηγικούς επενδυτές, κάτι που, όπως είπε, «είναι προς όφελος όλων μας».

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στη σημασία του σχήματος 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες), το οποίο, όπως τόνισε, ενισχύει τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία των δύο χωρών για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Την ίδια ώρα, στις Βρυξέλλες, οι υπουργοί Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου, Σταύρος Παπασταύρου και Γιώργος Παπαναστασίου, συναντήθηκαν με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν, ο οποίος επιβεβαίωσε τη σθεναρή στήριξη της Κομισιόν στο έργο GSI.

Όπως δήλωσε ο κ. Παπασταύρου μετά τη συνάντηση, η επικαιροποίηση των οικονομικών και τεχνικών στοιχείων αποτελεί προϋπόθεση για την προσέλκυση νέου επενδυτικού ενδιαφέροντος και για την επιτάχυνση της υλοποίησης του έργου, που χαρακτηρίζεται κρίσιμο για τη διασυνδεσιμότητα της Ευρώπης και τη μείωση του ενεργειακού κόστους.