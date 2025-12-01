Δυστύχημα στην Θεσαλλονική. Συνελήφθη 39χρονος οδηγός ταξί, έπειτα από σύγκρουση με μοτοσικλέτα που κόστισε την ζωή του αναβάτη.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, σε περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης όταν ταξί συγκρούστηκε με μηχανή, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αναβάτη.

Το δυστύχημα συνέβη, χθες τα ξημερώματα, επί των οδών Κωνσταντίνου Καραμανλή με Πατριάρχου Γρηγορίου στη Χαριλάου ενώ προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία Θεσσαλονίκης .

Ο 39χρονος οδηγός του ταξί συνελήφθη έπειτα από δίωξη που ασκήθηκε εις βάρος του για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο του 35χρονου.

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ., ο κατηγορούμενος αυτοκινητιστής φέρεται να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη.

Παραπέμφθηκε για απολογία, ενώ μέχρι να αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση, παραμένει υπό κράτηση.