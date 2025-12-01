Σοκαριστικό τροχαίο στην Καλιφόρνια, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 90χρονος έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε καφετέρια.

Ένας 90χρονος οδηγός - πιθανότατα μεθυσμένος - έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε ένα καφέ της Καλιφόρνια την Ημέρα των Ευχαριστιών - με το σοκαριστικό ατύχημα να καταγράφεται σε βίντεο παρακολούθησης.

Το βίντεο δείχνει το αυτοκίνητο να τρέχει στην University Avenue, στα προάστια του San Jose στο Los Gatos, γύρω στις 9 μ.μ. την Πέμπτη, και στη συνέχεια να εμβολίζει με «τρελή» ταχύτητα το Los Gatos Coffee Roasting Company, καταστρέφοντας το δημοφιλές τοπικό κατάστημα και στέλνοντας τον ανώνυμο οδηγό στο νοσοκομείο, ανέφερε το WABC-TV News.

{https://www.youtube.com/watch?v=bJPGTd6td-s&t=14s}

«Απλώς συντετριμμένοι από την καταστροφή, αλλά απίστευτα ευγνώμονες που κανείς δεν τραυματίστηκε, πέρα από τον οδηγό του οχήματος», είπε στο δίκτυο η ιδιοκτήτρια του καφέ, Teri Hope. «Εξοπλισμός και έπιπλα στη μισή πλευρά του κτιρίου έχουν καταστραφεί».

Φωτογραφίες από το σημείο της σύγκρουσης δείχνουν το σκούρου χρώματος σεντάν να έχει σφηνωθεί πάνω στα συντρίμμια του κατεστραμμένου καταστήματος, αφού εισέβαλε από τη τζαμαρία

«Υπάρχει η υποψία ότι το αλκοόλ μπορεί να έπαιξε ρόλο σε αυτό το περιστατικό, αλλά όλοι οι παράγοντες εξετάζονται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας», ανέφερε η αστυνομία του Los Gatos σε δήλωση.

«Η επιχείρηση ήταν κλειστή και άδεια τη στιγμή του περιστατικού και ο οδηγός ήταν ο μοναδικός επιβάτης του οχήματος.»

Οι αστυνομικοί, που δεν ταυτοποίησαν τον οδηγό, είπαν ότι νοσηλευόταν σε σταθερή κατάσταση σε τοπικό νοσοκομείο.

Κάτοικοι που συχνάζουν στο δημοφιλές καφέ είπαν στο ABC ότι τους συγκλόνισε η σκέψη το πώς θα μπορούσαν να έχουν εξελιχθεί τα πράγματα αν το δυστύχημα είχε συμβεί σε άλλη στιγμή της ημέρας.