Τραυματίες είναι μια 22χρονη, μια 57χρονη και μια 21χρονη που μεταφέρθηκαν στο ΚΑΤ.

Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (29.11.2025) στη Λούτσα με έναν 24χρονο να χάνει τη ζωή του με φρικτό τρόπο.

Στο βίντεο καταγράφεται καρέ καρέ η τρελή πορεία του αυτοκινήτου το οποίο έπεσε πάνω σε παρκαρισμένο ΙΧ αφαιρώντας τη ζωή του 24χρονου.

Οδηγός του αυτοκινήτου που προκάλεσε το φρικτό τροχαίο ήταν ένας 29χρονος, ο οποίος και έχει συλληφθεί.

Στο βίντεο ντοκουμέντο διακρίνεται σε δυο φάσεις η πορεία του μπλε αυτοκινήτου. Αρχικά φαίνεται να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα και να βγαίνει από τον δρόμο. Ο ήχος της πρόσκρουσης είναι σοκαριστικός.

Στην συνέχεια του βίντεο φαίνονται τέσσερα άτομα να κατεβάζουν πράγματα από το πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου που είναι παρκαρισμένο στην άκρη του δρόμου.Το μπλε αυτοκίνητο πέφτει με σφοδρότητα πάνω στους πεζούς.

Από την παράσυρση ο 24χρονος χάνει ακαριαία τη ζωή του, ενώ τρία ακόμη άτομα τραυματίζονται. Λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα το μπλε αυτοκίνητο είχε παρασύρει ένα σταθευμένο όχημα χωρίς ευτυχώς να υπάρχει κάποιος τραυματισμός.Το όχημα του 29χρονου μετά την τρελή πορεία σφηνώθηκε σε μια αυλή και ακινητοποιήθηκε.

Ο 24χρονος που έχασε την ζωή του είχε επιστρέψει από το Βέλγιο όπου και εργαζόταν για να δώσει το παρών στην ορκωμοσία της κοπέλας του την προσεχή Δευτέρα, καθώς πήρε πτυχίο.

Το φρικτό τροχαίο έγινε μπροστά στα μάτια της μητέρας του 24χρονου, ενώ έχει τραυματιστεί και η κοπέλα που αύριο θα ορκιζόνταν. Το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι η γιαγιά του, που μόλις άκουσε τον εκκωφαντικό θόρυβο από το τροχαίο που έγινε κάτω από το σπίτι της βγήκε έξω και είδε νεκρό τον εγγονό της, έχει χάσει δύο παιδιά.