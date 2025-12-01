Οι πρόσφατες καταβολές βασίστηκαν αποκλειστικά στα ποσά ενοικίου που οι ίδιοι οι μισθωτές δήλωσαν στο έντυπο Ε1 για το φορολογικό έτος 2024.

Από αύριο Τρίτη, οι δικαιούχοι της επιστροφής ενοικίου που έλαβαν μικρότερα ποσά από όσα ανέμεναν αποκτούν μια δεύτερη, ουσιαστική δυνατότητα να διορθώσουν τα στοιχεία τους και να διασφαλίσουν ότι θα λάβουν την ενίσχυση που πραγματικά τους αναλογεί.

Οι πρόσφατες καταβολές βασίστηκαν αποκλειστικά στα ποσά ενοικίου που οι ίδιοι οι μισθωτές δήλωσαν στο έντυπο Ε1 για το φορολογικό έτος 2024. Σε χιλιάδες περιπτώσεις, οι δηλώσεις αυτές αποδείχθηκαν ελλιπείς ή λανθασμένες, οδηγώντας σε ποσά που δεν αντανακλούν την πραγματική δαπάνη ενοικίου. Το θέμα το ανέδειξε εκτενώς το Dnews.gr.

Από την Τρίτη, οι πολίτες θα μπορούν να επικοινωνούν στο 1521 της ΑΑΔΕ ώστε να ενημερωθούν για το πώς προέκυψε το ποσό που έλαβαν, ποιο μίσθωμα έχει ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό και τι ενέργειες χρειάζεται να πραγματοποιήσουν. Η γραμμή θα λειτουργεί για να παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με τις δηλώσεις Ε1, τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια και τις διασταυρώσεις που πραγματοποιεί η ΑΑΔΕ πριν ολοκληρώσει τον υπολογισμό της ενίσχυσης.

Το σημαντικότερο εργαλείο που τίθεται στη διάθεση των πολιτών είναι η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης Ε1. Η νέα προθεσμία που δίνεται έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025 επιτρέπει σε όσους έχουν δηλώσει μικρότερο μίσθωμα από αυτό που κατέβαλαν να διορθώσουν τα στοιχεία τους, ώστε να γίνει εκ νέου ο υπολογισμός της επιστροφής. Στις περιπτώσεις όπου το λάθος διαπιστωθεί άμεσα, οι πολίτες μπορούν να καταθέσουν την τροποποιητική τους εντός των επόμενων ημερών. Όσες υποβληθούν μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου θα επιφέρουν νέα πληρωμή μέχρι την 30ή Δεκεμβρίου, ενώ όσες υποβληθούν έως την 30ή Δεκεμβρίου θα καταβληθούν μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2026.

Πολλά από τα λάθη που εντοπίστηκαν αφορούν στη συμπλήρωση του ετήσιου ποσού ενοικίου. Για παράδειγμα, μισθωτής που πληρώνει 500 ευρώ τον μήνα θα έπρεπε να έχει δηλώσει ετήσιο ποσό 6.000 ευρώ. Ωστόσο, στη δήλωσή του εμφανίστηκαν μόλις 2.000 ευρώ, πιθανότατα επειδή καταχώρισε μόνο τους μήνες για τους οποίους είχε εκείνη τη στιγμή αποδείξεις ή επειδή θεώρησε ότι έπρεπε να δηλώσει μόνο τα ποσά που είχαν πληρωθεί ηλεκτρονικά. Σε μία τέτοια περίπτωση, η ενίσχυση που του καταβλήθηκε ισούται με το 1/12 των 2.000 ευρώ, δηλαδή 166 ευρώ, αντί των 500 ευρώ που θα δικαιούταν. Με την τροποποιητική δήλωση, μπορεί πλέον να διορθώσει το συνολικό ποσό και να λάβει τη διαφορά.

Άλλο παράδειγμα αφορά μισθωτές που ξεκίνησαν τη μίσθωση μέσα στη χρονιά. Ένας πολίτης που νοίκιασε κατοικία από την 1η Σεπτεμβρίου 2024 με ενοίκιο 200 ευρώ τον μήνα είχε ετήσια δαπάνη 800 ευρώ. Αν στη δήλωσή του καταχώρισε μόνο το ποσό ενός μήνα, δηλαδή 200 ευρώ, το σύστημα υπολόγισε ενίσχυση μόλις 16,6 ευρώ. Με τη διόρθωση, η ενίσχυση θα ανέβει στα 67 ευρώ που αντιστοιχούν στο 1/12 του πραγματικού ετήσιου ποσού.

Υπήρξαν όμως και περιπτώσεις όπου τα δηλωθέντα ποσά ήταν εξαιρετικά χαμηλά, σε βαθμό που δεν δικαιολογούνταν από τις συνθήκες της αγοράς. Στο ηλεκτρονικό μισθωτήριο και στο Ε1 εμφανίζονται μισθώματα ακόμη και των 10 ή 20 ευρώ τον μήνα για κατοικίες άνω των 70 ή 100 τετραγωνικών μέτρων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι μισθωτές θα πρέπει να ελέγξουν αν κατά λάθος έχει δηλωθεί λάθος ποσό, αν καταχωρίστηκε μόνο μέρος του πραγματικού μισθώματος ή αν η σύμβαση έχει αποτυπωθεί με τρόπο που δεν αντικατοπτρίζει τις πραγματικές πληρωμές. Αν, για παράδειγμα, μισθωτής στην πραγματικότητα κατέβαλλε 450 ευρώ τον μήνα αλλά στο μισθωτήριο έχουν δηλωθεί 20 ευρώ, το σύστημα θα επιστρέψει 1/12 των 240 ευρώ ετησίως, δηλαδή 20 ευρώ, ενώ ο δικαιούχος θα μπορούσε να λάβει έως και 450 ευρώ, εφόσον διορθώσει εγκαίρως τα στοιχεία.

Τέλος και οι πολίτες που δεν έχουν δηλώσει IBAN καλούνται από αύριο να το καταχωρίσουν, καθώς χωρίς αυτό δεν θα μπορεί να ολοκληρωθεί η πίστωση της ενίσχυσης. Για ειδικές περιπτώσεις όπου απαιτούνται δικαιολογητικά, αυτά θα μπορούν να υποβληθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου μέσω της πλατφόρμας «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE.