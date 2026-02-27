Όσα είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος για την κατάσταση της υγείας της.

Όπως έγινε γνωστό το πρωί της Πέμπτης, η Ανθή Βούλγαρη ταλαιπωρείται από μια ίωση κι έτσι απείχε από το πόστο της στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Mega.

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος εμφανίστηκε και σήμερα Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου μόνος του στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Mega, αναφέροντας ποια είναι η κατάσταση υγείας της συμπαρουσιάστριάς του.

«Καλή σας ημέρα. Εδώ είμαστε, πρωινό Παρασκευής, προτελευταία μέρα του μήνα. Και σήμερα θέλω να σας πω ότι όπως βλέπετε ο πυρετός δεν έπεσε κι είμαι μόνος μου. Ελπίζουμε τις επόμενες ημέρες να είναι καλύτερα», ανέφερε ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής του Mega για την Ανθή Βούλγαρη.

