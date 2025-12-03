«Κοινωνία ώρα MEGA», με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη. «Έσπασε» το ρεκόρ της τηλεθέασης, την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου.

Νέο ρεκόρ τηλεθέασης κατέγραψε η «Κοινωνία Ώρα MEGA» επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στην πρωινή ζώνη.

Το ενημερωτικό magazino του MEGA με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη σημείωσε 26,6% στο δυναμικό κοινό 18-54, το υψηλότερό του ποσοστό από την έναρξη της φετινής σεζόν έως τώρα.

Στο σύνολο του κοινού, η εκπομπή κέρδισε την πρωτιά με 21,4%.

Η «Κοινωνία Ώρα MEGA» διατηρεί ισχυρή τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους τηλεθεατές εδώ και επτά σεζόν, προσφέροντας άμεση κάλυψη της επικαιρότητας και ουσιαστικό διάλογο με το κοινό.