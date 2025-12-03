Στο προηγούμενο επεισόδιο (Παρασκευή 28/11) ο Αναστάσης Νταρλαγιάννης, ήταν αυτός που αποχώρησε από το GNTM 2025, έχοντας την πιο αδύναμη λήψη.
Η Άννα Μιχαηλίδου είχε την καλύτερη φωτογραφία της δοκιμασίας, κερδίζοντας εκτός από το έπαθλο των 600 ευρώ και τη διαμονή της στη σουίτα της βίλας.
Απόψε, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά! Η τελική δεκάδα του GNTM 2025 είναι πιο κοντά από ποτέ!
GNTM 6: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή στις 21:00
Μετά το Makeover, τα μοντέλα καλούνται να αποδείξουν πως η αλλαγή δεν είναι μόνο εξωτερική, αλλά και εσωτερική. Στο Σπίτι του GNTM 2025, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου υποδέχεται την Κλειώ Χούπη, διατροφολόγο και διαιτολόγο, για ένα μάθημα ισορροπίας, πειθαρχίας και φροντίδας του σώματος. Όμως, το χαλαρό κλίμα δεν κρατά πολύ, γιατί η Ζενεβιέβ Μαζαρί έρχεται με μια πρόκληση, που κόβει την ανάσα: μια τολμηρή φωτογράφιση εμπνευσμένη από editorial της Vogue Greece!
Πίσω από τεράστια cut-outs μαγιό, χωρίς να φορούν τίποτα από μέσα, τα μοντέλα πρέπει να δείξουν αυτοπεποίθηση και υψηλή αισθητική. Η Αμαλία Λιούτα, διεθνές μοντέλο, δείχνει το παράδειγμα και η αμηχανία δίνει τη θέση της στη δημιουργία!
{https://www.youtube.com/watch?v=PEcq1Jg3Bls}
Δύο παίκτες εντυπωσιάζουν, αλλά η μεγάλη ανατροπή έρχεται όταν οι ίδιοι οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να αποφασίσουν ποιος από τους δύο αξίζει τη νίκη. Ποιος θα πάρει τη δουλειά;
Η επόμενη μέρα φέρνει ήλιο και κύματα! Στην παραλία, κάτω από τον καυτό ήλιο, η Έφη Βράκα μυεί τα μοντέλα στον κόσμο του surf, ενώ ο Σπύρος Χαμάλης απαθανατίζει την πιο θεαματική και απαιτητική φωτογράφιση μέχρι τώρα! Πολλή αδρεναλίνη, δύο λήψεις για το κάθε μοντέλο και δύο εντυπωσιακά αυτοκίνητα της
εταιρίας OMODA & JAECOO, το ηλεκτρικό OMODA 5 EV και το JAECOO 7, που ξεχωρίζουν για το μοντέρνο και ελκυστικό design τους!
{https://www.youtube.com/watch?v=DB42C-Qf3pI}
Surfers της νέας εποχής, γεμάτοι δύναμη, πάθος και στυλ. Όμως, μόνο όσοι σταθούν στο ύψος του κύματος θα καταφέρουν να περάσουν στην επόμενη φάση.
Η Άννα, ως νικήτρια του τελευταίου πλατό, έχει τη δύναμη να ανατρέψει τα πάντα, δίνοντας μειονέκτημα σε δύο μοντέλα. Ποιοι θα δεχθούν τα…βέλη της;
Στο πλατό της αποχώρησης, η ένταση αγγίζει κόκκινο! Η δεκάδα του GNTM 2025 σχηματίζεται, αλλά για κάποιον ή κάποια το όνειρο του GNTM 2025 θα τελειώσει εδώ.