Ποιο είναι το επόμενο μοντέλο που αποχωρεί από το σπίτι του GNTM 2025; Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή στις 21:00.

Στο προηγούμενο επεισόδιο (Παρασκευή 28/11) ο Αναστάσης Νταρλαγιάννης, ήταν αυτός που αποχώρησε από το GNTM 2025, έχοντας την πιο αδύναμη λήψη.

Η Άννα Μιχαηλίδου είχε την καλύτερη φωτογραφία της δοκιμασίας, κερδίζοντας εκτός από το έπαθλο των 600 ευρώ και τη διαμονή της στη σουίτα της βίλας.

Απόψε, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά! Η τελική δεκάδα του GNTM 2025 είναι πιο κοντά από ποτέ!

Μετά το Makeover, τα μοντέλα καλούνται να αποδείξουν πως η αλλαγή δεν είναι μόνο εξωτερική, αλλά και εσωτερική. Στο Σπίτι του GNTM 2025, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου υποδέχεται την Κλειώ Χούπη, διατροφολόγο και διαιτολόγο, για ένα μάθημα ισορροπίας, πειθαρχίας και φροντίδας του σώματος. Όμως, το χαλαρό κλίμα δεν κρατά πολύ, γιατί η Ζενεβιέβ Μαζαρί έρχεται με μια πρόκληση, που κόβει την ανάσα: μια τολμηρή φωτογράφιση εμπνευσμένη από editorial της Vogue Greece!

Πίσω από τεράστια cut-outs μαγιό, χωρίς να φορούν τίποτα από μέσα, τα μοντέλα πρέπει να δείξουν αυτοπεποίθηση και υψηλή αισθητική. Η Αμαλία Λιούτα, διεθνές μοντέλο, δείχνει το παράδειγμα και η αμηχανία δίνει τη θέση της στη δημιουργία!

{https://www.youtube.com/watch?v=PEcq1Jg3Bls}

Δύο παίκτες εντυπωσιάζουν, αλλά η μεγάλη ανατροπή έρχεται όταν οι ίδιοι οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να αποφασίσουν ποιος από τους δύο αξίζει τη νίκη. Ποιος θα πάρει τη δουλειά;

Η επόμενη μέρα φέρνει ήλιο και κύματα! Στην παραλία, κάτω από τον καυτό ήλιο, η Έφη Βράκα μυεί τα μοντέλα στον κόσμο του surf, ενώ ο Σπύρος Χαμάλης απαθανατίζει την πιο θεαματική και απαιτητική φωτογράφιση μέχρι τώρα! Πολλή αδρεναλίνη, δύο λήψεις για το κάθε μοντέλο και δύο εντυπωσιακά αυτοκίνητα της

εταιρίας OMODA & JAECOO, το ηλεκτρικό OMODA 5 EV και το JAECOO 7, που ξεχωρίζουν για το μοντέρνο και ελκυστικό design τους!

{https://www.youtube.com/watch?v=DB42C-Qf3pI}

Surfers της νέας εποχής, γεμάτοι δύναμη, πάθος και στυλ. Όμως, μόνο όσοι σταθούν στο ύψος του κύματος θα καταφέρουν να περάσουν στην επόμενη φάση.

Η Άννα, ως νικήτρια του τελευταίου πλατό, έχει τη δύναμη να ανατρέψει τα πάντα, δίνοντας μειονέκτημα σε δύο μοντέλα. Ποιοι θα δεχθούν τα…βέλη της;

Στο πλατό της αποχώρησης, η ένταση αγγίζει κόκκινο! Η δεκάδα του GNTM 2025 σχηματίζεται, αλλά για κάποιον ή κάποια το όνειρο του GNTM 2025 θα τελειώσει εδώ.