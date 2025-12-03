Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ανάρτησε την οικογενειακή φωτογραφία από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, στην οποία παραβρίσκεται ο αρμόδιος υπουργός Γιώργος Γεραπετρίτης.

Σχεδόν όλοι οι υπουργοί Εξωτερικών του ΝΑΤΟσυγκεντρώθηκαν στις Βρυξέλλες την Τετάρτη, μια μέρα μετά τις άκαρπες ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία μεταξύ της αντιπροσωπείας των ΗΠΑκαι του Βλαντιμίρ Πούτιν, και ενώ οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αγωνίζονταν για μια θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι παρά την απουσία του Αμερικανού ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο - που πιστεύεται ότι είναι η πρώτη φορά εδώ και 22 χρόνια που ο κορυφαίος διπλωμάτης της Αμερικής δεν παραβρίσκεται σε μια τέτοια υπουργική συνάντηση του είδους - παραμένει «πολύ ενεργά εμπλεκόμενος» στη διαδικασία.

Ο Ρούτε πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε «συνεχή επαφή» με τον Ρούμπιο ενώ αντ' αυτού στη σύνοδο θα παραβρεθεί ο υφυπουργός Εξωτερικών Κρίστοφερ Λαντάου

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ανάρτησε το μεσημέρι της Τετάρτης την οικογενειακή φωτογραφία από τη σύνοδο, στην οποία παραβρίσκεται ο αρμόδιος υπουργός Γιώργος Γεραπετρίτης.

{https://twitter.com/GreeceMFA/status/1996209051685040577}