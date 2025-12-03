Οι αγορές θα γίνουν στο πλαίσιο του προγράμματος PURL, που έχει στόχο τον εξοπλισμό της Ουκρανίας με αμερικανικά όπλα για τα οποία θα πληρώσουν οι ευρωπαϊκές χώρες.

Χώρες του ΝΑΤΟ υποσχέθηκαν σήμερα πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ σε επιπλέον στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία και κάλεσαν τη Μόσχα να σταματήσει τις απειλές της, καθώς και να αρχίσει σοβαρές διαπραγματεύσεις με το Κίεβο.

Οι υπουργοί Εξωτερικών του ΝΑΤΟ συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες την επομένη νέων συνομιλιών ανάμεσα στη Ρωσία και τις ΗΠΑ στη Μόσχα, όμως απουσία του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο.

«Κανένας συμβιβασμός» δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί στο κεντρικό ζήτημα των ουκρανικών εδαφών που κατέχονται από τη Ρωσία κατά τις διαπραγματεύσεις αυτές που διεξήχθησαν στη Μόσχα ανάμεσα στον Αμερικανό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Οι ειρηνευτικές συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη, αυτό είναι καλό πράγμα, όμως ταυτόχρονα οφείλουμε να εξασφαλίσουμε ότι, για όσο διεξάγονται, και χωρίς να ξέρουμε πότε θα πάρουν τέλος, η Ουκρανία θα βρίσκεται σε όσο το δυνατόν πιο ισχυρή θέση για να συνεχίσει τη μάχη», δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Υπουργοί υπογράμμισαν την απουσία βούλησης για ειρήνη εκ μέρους του Κρεμλίνου μετά τις συνομιλίες αυτές στη Μόσχα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ο πρόεδρος Πούτιν θα έπρεπε να σταματήσει τις κομπορρημοσύνες και τις αιματοχυσίες και να είναι έτοιμος να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να υποστηρίξει μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία», δήλωσε η επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας Ιβέτ Κούπερ.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποστήριξε χθες, Τρίτη, ότι η χώρα του είναι έτοιμη για ένα πόλεμο εναντίον της Ευρώπης, αν αυτή η τελευταία αποφάσιζε να τον αρχίσει.

Είναι καλύτερα «να μην ακούμε την προπαγάνδα» του Κρεμλίνου, δήλωσε για το θέμα αυτό η επικεφαλής της λετονικής διπλωματίας Μπάιμπα Μπράζε.

Οι Ρώσοι «δεν ενδιαφέρονται καθόλου ούτε για κατάπαυση του πυρός ούτε για ειρηνευτική συμφωνία», υπογράμμισε κατά την άφιξή του στις Βρυξέλλες ο λιθουανός υπουργός Εξωτερικών Κεστούτις Μπούντρις, καλώντας τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να υποστηρίξουν την Ουκρανία.

Δέσμευση

Μερικοί εξ αυτών, μεταξύ των οποίων η Νορβηγία, η Πολωνία και η Γερμανία, ανακοίνωσαν σήμερα ότι θα αγοράσουν για την Ουκρανία αμερικανικά όπλα περίπου ενός δισεκατομμυρίου ευρώ.

Οι αγορές αυτές θα γίνουν στο πλαίσιο του προγράμματος PURL, που έχει στόχο τον εξοπλισμό της Ουκρανίας με αμερικανικά όπλα για τα οποία θα πληρώσουν οι ευρωπαϊκές χώρες.

Ο Καναδάς υποσχέθηκε επίσης 200 εκατομμύρια ευρώ και η Ολλανδία ανακοίνωσε προχθές, Δευτέρα, ότι δεσμεύεται για 250 εκατομμύρια ευρώ.

Η Γαλλία, η οποία δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό, δέχεται πίεση από την πλευρά των εταίρων της, μεταξύ των οποίων η Γερμανία και η Ολλανδία, για να συνεισφέρει περισσότερα για τη στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ