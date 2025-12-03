Οι υπουργοί Εξωτερικών του ΝΑΤΟ συναντώνται σήμερα στις Βρυξέλλες στον απόηχο της χθεσινής δήλωσης του Ρώσου ηγέτη πως «εάν η Ευρώπη θέλει να κάνει πόλεμο, είμαστε έτοιμοι».

Στις δηλώσεις του πριν από την επίσημη έναρξη των διαβουλεύσεων των υπουργών εξωτερικών του ΝΑΤΟ, ο Μαρκ Ρούτε υποστήριξε την Τετάρτη ότι η Ρωσία «συνεχίζει να δοκιμάζει την αποτροπή μας».

«Αντιμετωπίζουμε πραγματικούς και διαρκείς κινδύνους», συνέχισε, καθώς «η Ρωσία παραβιάζει τον εναέριο χώρο μας με μαχητικά αεροσκάφη και drones, προχωρά σε πράξεις δολιοφθοράς και στέλνει κατασκοπευτικά πλοία στα χωρικά μας ύδατα».

Οι ενέργειες αυτές είναι «απερίσκεπτες και επικίνδυνες».

Σύμφωνα πάντα με τον Ρούτε, η Ρωσία «εργάζεται στενά» με την Κίνα, την Βόρεια Κορέα και το Ιράν «για να αποσταθεροποιήσουν τις κοινωνίες μας και να καταστρέψουν τους παγκόσμιους κανόνες», ενώ την ίδια ώρα «προετοιμάζονται για μακροχρόνια αντιπαράθεση».

Υπενθυμίζεται πως μερικές ώρες προτού συναντηθεί με τους Αμερικανούς στην Μόσχα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν απείλησε χθες τους Ευρωπαίους, κατηγορώντας τους πως επιδιώκουν να «εμποδίσουν» τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον για να τερματιστεί ο πόλεμος.

«Δεν έχουμε πρόθεση να εμπλακούμε σε πόλεμο με την Ευρώπη, αλλά αν η Ευρώπη το θέλει και αρχίσει (πόλεμο), είμαστε έτοιμοι», πέταξε σε δημοσιογράφους στο περιθώριο οικονομικού φόρουμ.

Κι αυτό παρότι ο επικεφαλής του NATO δήλωνε νωρίτερα πεπεισμένος ότι οι αμερικανικές προσπάθειες θα «αποκαταστήσουν την ειρήνη στην Ευρώπη».

«Η Ρωσία προσπαθεί να διχάσει το ΝΑΤΟ»

Οι υπουργοί Εξωτερικών του ΝΑΤΟ συναντώνται σήμερα στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσει με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Προσερχόμενος ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε ότι καλωσορίζει «όλες τις συνομιλίες» που έχουν ως στόχο τον τερματισμό του πολέμου, αλλά δεν βλέπει «καμία σοβαρή προθυμία από τη ρωσική πλευρά να εισέλθει σε διαπραγματεύσεις».

Σχολιάζοντας επίσης τις νυχτερινές συνομιλίες ΗΠΑ - Ρωσίας, ο Εσθονός υπουργός Εξωτερικών Μάργκους Τσάχκνα είπε ότι η Ευρώπη πρέπει να αποφασίσει τι θα συμβεί στην ήπειρο, προσθέτοντας: «Ο Πούτιν δεν μπορεί να αποφασίσει για εμάς […] οι ΗΠΑ δεν μπορούν να λάβουν αποφάσεις αντί για εμάς».

Η Λετονή ομόλογός του, Μπάιμπα Μπράζε, προειδοποίησε ότι «η Ρωσία προσπαθεί να διχάσει το ΝΑΤΟ» μέσω αυτού που περιέγραψε ως «λεγόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες».

Η Ελίνε Βάλτονεν από τη Φινλανδία απέρριψε τα προηγούμενα σχόλια του Πούτιν ότι η χώρα του δεν θέλει σύγκρουση με την Ευρώπη αλλά είναι «έτοιμη» για πόλεμο, λέγοντας ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί αυτή τη «ρητορική» για να «μας εκφοβίσει».

Η υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, τέλος, κάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο να «τερματίσει τις απειλές και το αιματοκύλισμα», ενώ ο Νορβηγός Έσπεν Μπαρθ Άιντε είπε ότι η Ουκρανία «πρέπει να παραμείνει ισχυρή» και το ΝΑΤΟ πρέπει να «παραμείνει προσηλωμένο».

Κρεμλίνο: «Ο Πούτιν δεν απέρριψε τις αμερικανικές προτάσεις»

Σε μια προσπάθεια να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από τις δηλώσεις Ουσάκοφ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε σήμερα ότι «δεν θα ήταν σωστό» να ειπωθεί πως ο πρόεδρος Πούτιν απέρριψε τις αμερικανικές προτάσεις για ειρήνη κατά τις χθεσινές συνομιλίες με τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ.

Απαντώντας σε ερώτηση κατά την καθημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων, ο Πεσκόφ είπε: «Χθες ήταν η πρώτη φορά που έγινε άμεση ανταλλαγή απόψεων. Κάτι έγινε δεκτό, κάτι άλλο όχι. Αυτός είναι ο τρόπος που δουλεύουν τα πραγμάτα προς αναζήτηση συμβιβασμού».

Ο Πεσκόφ αρνήθηκε επίσης να αποκαλύψει οποιεσδήποτε λεπτομέρειες των πεντάωρων διαπραγματεύσεων στο Κρεμλίνο: «Καταλαβαίνουμε όλοι πως όσο περισσότερη σιωπή περιβάλλει αυτές τις διαπραγματεύσεις, τόσο πιο παραγωγικές είναι. Θα τηρήσουμε αυτήν την αρχή και ελπίζουμε ότι και οι Αμερικανοί συνομιλητές μας θα κάνουν το ίδιο».

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη εβδομάδα υπήρξε σειρά δημοσιευμάτων που υποστήριζαν ότι οι Αμερικανοί προσπάθησαν να παρουσιάσουν μια μαξιμαλιστική λίστα ρωσικών απαιτήσεων ως δικό τους «ειρηνευτικό σχέδιο», ότι οι ΗΠΑ συμμετείχαν σε μυστικές συνομιλίες με τη Ρωσία και ότι ο Γουίτκοφ συμβούλευσε τους Ρώσους σχετικά με το πώς να προσεγγίσουν τον Ντόναλντ Τραμπ.