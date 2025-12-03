«Μπορέσαμε να συμφωνήσουμε για κάποια ζητήματα (...), άλλα προκάλεσαν επικρίσεις, όμως το ουσιαστικό είναι πως έγινε εποικοδομητική συζήτηση και ότι τα μέρη εξέφρασαν τη βούλησή τους να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους», δήλωνε χθες ο Γιούρι Ουσάκοφ.

Το ταξίδι της αμερικανικής αντιπροσωπείας στη Μόσχα έμοιαζε περισσότερο με αναψυχή παρά με το τελικό στάδιο σκληρών διαπραγματεύσεων για την ειρήνη, σχολιάζει στην ανάλυσή του για το Sky News o Ιvor Bennett.

Οι Αμερικανοί έτυχαν VIP μεταχείρισης κατά την επίσκεψή τους: υπήρξε αυτοκινητοπομπή από το αεροδρόμιο, γεύμα σε εστιατόριο με αστέρι Michelin, αλλά και βόλτα στην Κόκκινη Πλατεία.

Ασχολήθηκαν με τον λόγο του ταξιδιού πάνω από έξι ώρες μετά την άφιξή τους στη Ρωσία κι, οπως τονίζει ο Bennett, από εκείνη τη στιγμή, ήταν ήδη σαφές ότι το μόνο για το οποίο είχαν έρθει στη Μόσχα δεν θα συνέβαινε.

Σύμφωνα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, όλα είναι ευθύνη της Ευρώπης. Ενώ οι καλεσμένοι του γευμάτιζαν, εκείνος κατηγορούσε τους συμμάχους της Ουκρανίας ότι μπλοκάρουν τη διαδικασία ειρήνευσης επιβάλλοντας αιτήματα που είναι απαράδεκτα για τη Ρωσία.

Ταυτόχρονα με την εχθρικότητα προς την Ευρώπη, ο Πούτιν αποδεικνύεται μοναδικά φιλόξενος προς τους Αμερικανούς - μέρος της στρατηγικής της Ρωσίας να απομακρύνει τις ΗΠΑ από τους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ και να τις επαναφέρει στο πλευρό της Μόσχας. «…Και πιστεύει ότι κερδίζει», σχολιάζει ο Bennett.

Η Ρωσία θέλει να επιστρέψει στο σχέδιο των 28 σημείων και πιστεύει ότι έχει το δικαίωμα να το κάνει λόγω όσων συμβαίνουν στο πεδίο της μάχης.

Δεν είναι τυχαίο ότι, παραμονές της επίσκεψης της αμερικανικής αντιπροσωπείας στη Μόσχα, η Ρωσία ανακοίνωσε την υποτιθέμενη κατάληψη του Ποκρόβσκ, ενός σημαντικού στρατηγικού στόχου στην περιοχή του Ντονέτσκ.

Ήταν ένα μήνυμα σχεδιασμένο να επιβεβαιώσει την κυριαρχία της Ρωσίας και, κατά επέκταση, να ενισχύσει τις απαιτήσεις της αντί να τις αμβλύνει.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Sky News, ο άλλος λόγος που ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν αισθάνεται την ανάγκη να κάνει συμβιβασμό είναι επειδή πιστεύει ότι η Μόσχα και η Ουάσινγκτον θέλουν το ίδιο πράγμα: στενότερες σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας, οι οποίες μπορούν να επιτευχθούν μόνο μετά το τέλος του πολέμου.

Και έχει αρκετούς λόγους να το πιστεύει: Ξανά και ξανά σε αυτή τη διαδικασία, οι ΗΠΑ έχουν καταλήξει σε θέση που ευνοεί τη Μόσχα. Ο τρόπος που διεξάγονται αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι απλώς το τελευταίο παράδειγμα. Με το Κίεβο, οι Αμερικανοί αναγκάζουν τους Ουκρανούς να έρθουν σε αυτούς - πρώτα στη Γενεύη, στη συνέχεια στη Φλόριντα. Όσον αφορά τη Μόσχα, ισχύει το αντίθετο. Ο Γουίτκοφ είναι ευτυχής να κάνει το μακρύ ταξίδι διανυκτέρευσης και στη συνέχεια να περιμένει πολύ πριν από οποιαδήποτε συνάντηση με τον Πούτιν.

Όλα αυτά δίνουν την εντύπωση ότι, όσον αφορά τη Ρωσία, οι ΗΠΑ προτιμούν να κατευνάζουν παρά να πιέζουν.