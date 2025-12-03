Το άλλοτε γεύμα «ρουτίνας» για τις αμερικανικές οικογένειες, που συνδύαζε ευκολία και προσιτή τιμή, φαίνεται πλέον να χάνει έδαφος.

Οι πωλήσεις πίτσας στις Ηνωμένες Πολιτείες επιβραδύνονται αισθητά, καθώς ένα σύνολο οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων μεταβάλλει τη συμπεριφορά των καταναλωτών.

Με τη μέση τιμή μιας μεγάλης πίτσας με τυρί να έχει φθάσει τα 17 δολάρια, η πίεση στα οικογενειακά πορτοφόλια οδηγεί πολλούς να περιορίζουν ή να απλοποιούν τις παραγγελίες τους. Στις πιτσαρίες, όπως στο Prima Pizza Kitchen στο Νιου Τζέρσεϊ, πελάτες που άλλοτε πρόσθεταν ορεκτικά και ποτά, τώρα παραμένουν μόνο στην πίτσα, προκειμένου να μειώσουν το τελικό κόστος.

Η οικονομική δυσχέρεια δεν είναι ο μόνος λόγος. Η πίτσα αντιμετωπίζει σήμερα εντονότερο ανταγωνισμό από δεκάδες επιλογές εστίασης που έχουν ενταχθεί στις πλατφόρμες delivery, οι οποίες ενθαρρύνουν τους χρήστες να πειραματιστούν με διαφορετικά είδη κουζίνας. Παράλληλα, οι τάσεις ευεξίας και η αυξανόμενη χρήση σκευασμάτων που περιορίζουν την όρεξη ωθούν αρκετούς καταναλωτές σε πιο «ελαφριές» επιλογές, κάτι που επηρεάζει αρνητικά ένα προϊόν βασισμένο σε λευκό αλεύρι, τυρί και επεξεργασμένα κρέατα. Οι μεγάλες αλυσίδες αντιδρούν με εκπτώσεις και προσφορές για να συγκρατήσουν τον όγκο των παραγγελιών, ενώ οι μικρές ανεξάρτητες επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με υψηλό κόστος υλικών και αυξημένες χρεώσεις στις πλατφόρμες.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν αυτή η τάση θα φθάσει και στην Ελλάδα. Παρότι η ελληνική αγορά έχει διαφορετική δομή και οι τιμές είναι συνολικά χαμηλότερες από τις αμερικανικές, υπάρχουν κοινά στοιχεία που αξίζει να ληφθούν υπόψη. Το αυξημένο κόστος πρώτων υλών –ιδίως τυριών και αλλαντικών– έχει ήδη πιέσει αρκετές ελληνικές πιτσαρίες, ενώ η έντονη χρήση εφαρμογών delivery έχει ενισχύσει τον ανταγωνισμό, δίνοντας μεγαλύτερη προβολή σε εναλλακτικές κουζίνες, όπως ασιατική ή λατινοαμερικανική, που πριν από λίγα χρόνια είχαν μικρή παρουσία.

Ταυτόχρονα, η αυξανόμενη σημασία της «υγιεινής διατροφής» και της αναζήτησης πιο ελαφριών επιλογών μπορεί να επηρεάσει και εδώ τη ζήτηση, ιδιαίτερα στους νεότερους καταναλωτές. Ωστόσο, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, η πίτσα στην Ελλάδα λειτουργεί συχνά ως οικονομική πρόταση για παρέες ή οικογένειες, κάτι που λειτουργεί υπέρ της σε περιόδους ακρίβειας.