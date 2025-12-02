Η λίστα με τα κλειστά σχολεία το προσεχές διήμερο και ο λόγος που δεν θα γίνουν μαθήματα.

Με κλειστά σχολεία και τριήμερο για ορισμένους τυχερούς μαθητές ολοκληρώνεται η πρώτη εβδομάδα του Δεκέμβρη καθώς οι γιορτές των πολιούχων φέρνουν χαμόγελα ανάπαυλας και αποχής από τα μαθήματα.

Την προσεχή Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και η ημέρα θα είναι αργία για τους μαθητές σε Ρέθυμνο, Δράμα, Αγία Βαρβάρα Αττικής, Λυκόβρυση, Νέα Πέραμο και Αργυρούπολη, λόγω του εορτασμού της Αγίας Βαρβάρας, πολιούχου των περιοχών αυτών. Αντίστοιχα αργία με κλειστά σχολεία θα είναι και για τους μαθητές της Καρδίτσας λόγω του εορτασμού της μνήμης του Αγίου Σεραφείμ.

Τριήμερο αργίας θα απολαύσουν οι μαθητές στην Κάλυμνο, καθώς ο εορτασμός του πολιούχου του νησιού, Αγίου Σάββα, «πέφτει» φέτος Παρασκευή 5 Δεκέμβρη προσφέροντας μια ιδανική ανάπαυλα τριών ημερών πριν το σαββατοκύριακο. Οι μαθητές αυτών των περιοχών έχουν ήδη ενημερωθεί για την αργία που τους χαρίζει είτε μονοήμερη είτε τριήμερη ξεκούραση και αδημονούν για την έλευση του εορτασμού.