Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 20 Μαΐου και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων που έχουν επιλεγεί είναι υποχρεωτική.

Στις 20 Μαΐου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για την ελληνική PISA σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, στις οποίες θα συμμετάσχουν μαθητές της ΣΤ’ τάξης Δημοτικού και της Γ’ τάξης Γυμνασίου.

Οι εξετάσεις έχουν διαγνωστικό και ερευνητικό χαρακτήρα και θα πραγματοποιηθούν σε επιλεγμένο αριθμό σχολικών μονάδων σε όλη τη χώρα, με στόχο την αποτύπωση του επιπέδου γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών στα γνωστικά αντικείμενα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών, σύμφωνα με τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα των προγραμμάτων σπουδών. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα τουλάχιστον 600 σχολικών μονάδων (300 Δημοτικά και 300 Γυμνάσια), με τη συμμετοχή περισσότερων από 12.000 μαθητών.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό οι εξετάσεις θα διεξαχθούν ταυτόχρονα σε όλες τις επιλεγμένες σχολικές μονάδες, εντός του διδακτικού ωραρίου και σε ημερομηνία που θα καθοριστεί με σχετική υπουργική απόφαση. Τα θέματα θα αποσταλούν ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πλατφόρμας και θα εκτυπωθούν με ευθύνη της διεύθυνσης κάθε σχολείου, ενώ η εξέταση θα πραγματοποιηθεί σε έντυπη μορφή. Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 75 λεπτά για κάθε γνωστικό αντικείμενο, με ενδιάμεσο διάλειμμα 30 λεπτών. Οι μαθητές θα καταγράφουν τις απαντήσεις τους σε ειδικά απαντητικά δελτία και στη συνέχεια θα συμπληρώνουν μια ενότητα κοινωνικοδημογραφικών στοιχείων. Τα απαντητικά φύλλα θα αποσταλούν για επεξεργασία στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το οποίο έχει την ευθύνη της επιστημονικής ανάλυσης των αποτελεσμάτων. Οι μαθητές θα εξεταστούν στα Μαθηματικά και στην κατανόηση κειμένου στη Νεοελληνική Γλώσσα. Όπως διευκρινίζεται, οι εξετάσεις έχουν αποκλειστικά διαγνωστικό χαρακτήρα: τα αποτελέσματα είναι ανώνυμα, δεν προσμετρώνται στη βαθμολογία των μαθητών και δεν επηρεάζουν την προαγωγή ή την αποφοίτησή τους. Στόχος της διαδικασίας είναι η χαρτογράφηση του επιπέδου του εκπαιδευτικού συστήματος, ο εντοπισμός πιθανών κενών στα προγράμματα σπουδών και η διαμόρφωση προτάσεων για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο.

Η λίστα με τα 600 σχολεία που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις εδώ