Όλες οι λεπτομέρειες για τις Πανελλήνιες 2026 που θα ξεκινήσουν στις 29 και 30 Μαΐου για τους υποψήφιους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ, αντίστοιχα.

Έχουμε φτάσει αισίως περίπου στα μέσα της σχολικής χρονιάς με τους μαθητές της Γ Λυκείου να προετοιμάζονται και να οργανώνουν το διάβασμά τους για τις Πανελλήνιες 2026. Καθώς πλησιάζει η περίοδος των εξετάσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το άγχος αυξάνεται για πολλούς μαθητές, επηρεάζοντας συχνά τη συγκέντρωση και την αποδοτικότητά τους.

Παρά την ένταση της προετοιμασίας, η επιτυχία δεν εξαρτάται μόνο από τις αμέτρητες ώρες μελέτης, αλλά κυρίως από τη σωστή οργάνωση και τη στρατηγική που ακολουθεί κάθε υποψήφιος. Και όπως τονίζουν οι εκπαιδευτικοί παίζει σημαντικό ρόλο η επανάληψη της ύλης, η εξάσκηση με παλαιότερα θέματα, η κατανόηση των βασικών εννοιών και η σωστή διαχείριση του χρόνου μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Το μυστικό της επιτυχίας βρίσκεται στη μετάβαση από την ποσότητα του διαβάσματος στην ποιότητα της στρατηγικής. Η σωστή οργάνωση της επανάληψης, η εστίαση στα βασικά σημεία της ύλης και η εξάσκηση με θέματα προηγούμενων ετών μπορούν να βοηθήσουν τους υποψηφίους να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να αντιμετωπίσουν τις εξετάσεις με μεγαλύτερη ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα.

Πανελλήνιες 2026: Το χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων για ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ειδικά μαθήματα και ΤΕΦΑΑ

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το ΥΠΑΙΘΑ οι Πανελλήνιες για τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕΛ ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (Γενικής Παιδείας). Την Τετάρτη 3 Ιουνίου οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Αρχαία Ελληνικά για την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, στα Μαθηματικά για τις Θετικές Σπουδές και τις Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής και στη Βιολογία για τις Σπουδές Υγείας. Το πρόγραμμα συνεχίζεται την Παρασκευή 5 Ιουνίου με Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική, ενώ ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 8 Ιουνίου με τα μαθήματα Ιστορία, Φυσική και Οικονομία, ανάλογα με την κατεύθυνση των υποψηφίων.

Αντίστοιχα οι Πανελλήνιες για τα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑΛ ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των Νέων Ελληνικών και συνεχίζονται την Τρίτη 2 Ιουνίου με τα Μαθηματικά (Άλγεβρα). Στη συνέχεια ακολουθούν τα μαθήματα ειδικότητας από τις 4 έως τις 15 Ιουνίου, μεταξύ των οποίων Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών, Ηλεκτροτεχνία, Προγραμματισμός Υπολογιστών, Υγιεινή, Ναυσιπλοΐα και άλλα, ανάλογα με τον τομέα σπουδών των υποψηφίων.

Η ώρα έναρξης των εξετάσεων έχει οριστεί στις 08:30 το πρωί, ενώ οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης για κάθε μάθημα είναι τρεις ώρες, με εξαίρεση το μάθημα ειδικότητας Αρχιτεκτονικό Σχέδιο στα ΕΠΑΛ, το οποίο διαρκεί τέσσερις ώρες.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα των εξετάσεων για τα ειδικά και μουσικά μαθήματα, που θα πραγματοποιηθούν από τις 16 έως τις 25 Ιουνίου, με πρώτο μάθημα τα Αγγλικά στις 16 Ιουνίου. Επιπλέον, η προθεσμία για την Υγειονομική Εξέταση και την Πρακτική Δοκιμασία για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ορίστηκε από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου.

Δείτε όλη την εγκύκλιο

Πανελλήνιες 2026: Η ύλη των εξετάσεων των ΓΕΛ

Αναρτήθηκε σε ΦΕΚ η εξεταστέα ύλη για τις Πανελλήνιες 2026 για τα Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) κατόπιν σχετικής απόφασης της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη. Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.