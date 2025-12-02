«Παραγωγική συνάντηση», ήταν το μήνυμα της Ρωσίας μετά την συνάντηση Πούτιν με Γουίτκοφ και Κούσνερ στη Μόσχα.

Πάνω από 5 ώρες διήρκησε η συνάντηση Πούτιν με Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Κρεμλίνο, με τον Ζελένσκι να αναμένει τα αποτελέσματα των επαφών.

Ο απεσταλμένος του Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ, μετά τις συζητήσεις με τον Γουίτκοφ έκανε λόγο για «παραγωγική συνάντηση». Ωστόσο, όπως μεταδίδει το πρακτορείο TASS, ο διπλωματικός συνεργάτης του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, που συμμετείχε στις συνομιλίες δήλωσε πως «δεν υπάρχει ακόμη σχέδιο συμβιβασμού για την Ουκρανία. Ορισμένες αμερικανικές προτάσεις είναι αποδεκτές από τη Ρωσία, ενώ άλλες όχι».

{https://twitter.com/kadmitriev/status/1995970863326527559}

Η συνομιλία μεταξύ Πούτιν και Γουίτκοφ ήταν εποικοδομητική, πολύ χρήσιμη και ουσιαστική, συμπλήρωσε ο Ουσάκοφ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να είπε πως «δεν είμαστε πιο κοντά στην επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία και υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει».

Πρόσθεσε πως μετά την πρώτη έκδοση του ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ για την Ουκρανία, η Ρωσία έλαβε τέσσερα ακόμη έγγραφα. «Αυτά τα έγγραφα συζητήθηκαν στη συνάντηση στο Κρεμλίνο με εκπροσώπους των ΗΠΑ την Τρίτη», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Γιούρι Ουσάκοφ.

Όπως πάντως αναφέρει το Tass, o Πούτιν αξιολόγησε ως καταστροφικές τις ενέργειες των Ευρωπαίων στο πλαίσιο της ουκρανικής διευθέτησης, ενώ τέθηκαν επί τάπητος οι προοπτικές οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ. Παράλληλα, η πιθανότητα συνάντησης μεταξύ Πούτιν και Τραμπ εξαρτάται από την εργασία σε επίπεδο βοηθών και υπουργείων Εξωτερικών.

Σύμφωνα με ρωσικά Μέσα, λίγο μετά το τέλος των συζητήσεων, έφυγε από το Κρεμλίνο και έφτασε στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Μόσχα, ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ.

{https://twitter.com/KyivPost/status/1995973630573089115}

{https://twitter.com/brane_mija64426/status/1995972527777350108}

Ο Ρώσος πρόεδρος είχε δηλώσει ότι το σχέδιο του Τραμπ θα μπορούσε να αποτελέσει μία βάση για διαπραγματεύσεις, αλλά έχει δείξει ότι δεν έχει πρόθεση να εγκαταλείψει τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις του.

{https://twitter.com/AJENews/status/1995972034090733879}

Αυτή είναι η έκτη φορά που ο Γουίτκοφ συναντά τον Πούτιν στη Μόσχα, αλλά ο Κούσνερ συμμετέχει για πρώτη φορά στις συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο. Προηγήθηκαν δύο εβδομάδες εντατικών διεργασιών για το σχέδιο του Τραμπ, που περιελάμβανε και δύο γύρους συνομιλιών της Ουάσινγκτον με το Κίεβο, στη Γενεύη και τη Φλόριντα.

{https://twitter.com/BBCBenTavener/status/1995900492027736315}

Πριν από τη συνάντηση, ο Πούτιν χαμογελαστός είπε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ ότι χάρηκε που τον είδε και τον ρώτησε για τη βόλτα του με τον Τζάρεντ Κούσνερ στη Μόσχα νωρίτερα. Οι δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι έκαναν και μια βόλτα στην Κόκκινη Πλατεία.

«Είναι μια υπέροχη πόλη», απάντησε ο Γουίτκοφ στον Ρώσο πρόεδρο, με τους δύο άνδρες να συνοδεύονται από διερμηνείς.

Πριν από τη συνάντηση ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου Τραμπ, εθεάθησαν να γευματίζουν και να κάνουν βόλτες στη Μόσχα με τον Κίριλ Ντμίτριεφ, επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων.

{https://twitter.com/Breaking911/status/1995891715102965817}

{https://twitter.com/tassagency_en/status/1995938845246837037}

Πούτιν σε Ευρώπη

Λίγο πριν από τη συνάντησή του με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξαπέλυσε επίθεση στην Ευρώπη, μιλώντας στο περιθώριο επενδυτικού φόρουμ στη Μόσχα.

«Δεν πρόκειται να πολεμήσουμε με την Ευρώπη, αλλά εάν η Ευρώπη θέλει να μας πολεμήσει, είμαστε έτοιμοι τώρα», διεμήνυσε ο Ρώσος πρόεδρος, σύμφωνα με το BBC.

Ο Πούτιν απέρριψε τις προτάσεις των Ευρωπαίων ως απαράδεκτες για τη Ρωσία. Συνέχισε κατηγορώντας τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι εμποδίζουν τις αμερικανικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και επέμεινε πως «δεν έχουν ειρηνική ατζέντα». «Η Ευρώπη εμποδίζει την αμερικανική κυβέρνηση να πετύχει την ειρήνη», δήλωσε, χωρίς να διευκρινίσει ποιες ευρωπαϊκές απαιτήσεις για την Ουκρανία θεωρεί απαράδεκτες.

Επίσης, απείλησε με αντίποινα σε λιμάνια της Ουκρανίας και σε πλοία, μετά τα πλήγματα του Κιέβου εναντίον τάνκερ του λεγόμενου σκιώδους στόλου της Μόσχας. Η Ρωσία «θα εντείνει τις επιθέσεις σε ουκρανικά λιμάνια και όποια πλοία μπαίνουν σε αυτά», προειδοποίησε, ως απάντηση για τις επιθέσεις στα ρωσικά τάνκερ, ενέργειες που χαρακτήρισε «πειρατεία». Μάλιστα, απείλησε να αποκόψει εντελώς την Ουκρανία από τη θάλασσα.

Στις δηλώσεις του, ο Πούτιν επανέλαβε ότι πλέον οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν τον απόλυτο έλεγχο της πόλης Ποκρόβσκ. Η πόλη, συμπλήρωσε, «έχει ιδιαίτερη σημασία και αποτελεί εξαιρετική βάση για την επίτευξη στόχων». Μετά τις αμφιβολίες που έχουν εκφραστεί για αυτό, κάλεσε δημοσιογράφους να πάνε εκεί, προκειμένου να το διαπιστώσουν. «Αν κάποιος έχει αμφιβολίες, παρακαλώ επισκεφθείτε το Κρασνορμέσκ (η σοβιετική ονομασία του Ποκρόβσκ) για να δείτε ποιος το ελέγχει πραγματικά», δήλωσε.