«Καμπανάκι» για το συμπλήρωμα διατροφής Moringa Powder, τι να προσέξουν οι καταναλωτές.

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) ενημερώνει ότι το συμπλήρωμα διατροφής MORINGA POWDER της εταιρείας Rosabella, το οποίο κυκλοφορεί στις ΗΠΑ, συνδέεται με επιδημία σαλμονέλωσης. Το προϊόν διακινείται μέσω διαδικτύου και όλων των σχετικών πλατφορμών πώλησης, γεγονός που καθιστά πιθανή την παράνομη διάθεσή του και στην Ελλάδα.

Ο ΕΟΦ καλεί τους καταναλωτές να μην προμηθεύονται ή χρησιμοποιούν το προϊόν οποιασδήποτε παρτίδας. Σε περίπτωση που βρεθεί στην κατοχή τους, να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ. Επισημαίνεται ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας του ΕΟΦ από μη αξιόπιστες πηγές, όπως το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών. Η παρούσα προειδοποίηση εκδίδεται μετά από ενημέρωση του ΕΟΦ από τον ΕΦΕΤ.

Σαλμονέλα: Τα συμπτώματα που πολλοί μπερδεύουν με γαστρεντερίτιδα

Η σαλμονέλα είναι μια ομάδα επικίνδυνων βακτηρίων που μπορεί να προκαλέσουν τροφική δηλητηρίαση. Η τροφική δηλητηρίαση συμβαίνει όταν καταναλώνεται τροφή ή νερό που έχει μολυνθεί με μικρόβια, τοξίνες ή άλλες χημικές ουσίες. Τα μικρόβια αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν βακτηρίδια, ιούς και παράσιτα. Τα παράσιτα είναι οργανισμοί που ζουν στο εσωτερικό ή στην επιφάνεια ενός άλλου οργανισμού. Συνήθως, η τροφική δηλητηρίαση προκαλεί λοίμωξη του εντέρου, που ονομάζεται γαστρεντερίτιδα. Αυτή η λοίμωξη οδηγεί σε διάρροια και ναυτία. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρές γαστρεντερικές λοιμώξεις, με συμπτώματα όπως πυρετό, διάρροια, κοιλιακούς πόνους και εμετό. Ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες είναι τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό. Πολλά άτομα με μόλυνση από σαλμονέλα δεν έχουν συμπτώματα. Άλλοι αναπτύσσουν διάρροια, πυρετό και κοιλιακές κράμπες μέσα σε 8-72 ώρες. Οι περισσότεροι υγιείς γενικότερα άνθρωποι αναρρώνουν μέσα σε λίγες ημέρες χωρίς ειδική θεραπεία. Οι περισσότερες μολύνσεις σαλμονέλας μπορεί να παρερμηνευθούν αρχικά ως γαστρεντερίτιδα. Τα συμπτώματα της μόλυνσης από σαλμονέλα γενικά διαρκούν 4-7 ημέρες, αν και μπορεί να χρειαστούν αρκετοί μήνες προκειμένου το εντερικό σας σύστημα να επιστρέψει στο κανονικό. Μερικοί τύποι βακτηρίων της σαλμονέλας οδηγούν σε τυφοειδή πυρετό, μια ασθένεια που σε κάποιες περιπτώσεις αποδεικνύεται θανατηφόρα και είναι πιο συχνή στις αναπτυσσόμενες χώρες.