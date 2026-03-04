Οι δηλώσεις Μπέσεντ έρχονται σε μια περίοδο έντονης ανησυχίας στις αγορές, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου έχει αναζωπυρώσει φόβους για πιθανές διαταραχές στη ροή πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η Ουάσιγκτον προετοιμάζει σειρά παρεμβάσεων προκειμένου να διασφαλίσει τη συνέχιση της μεταφοράς πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων που προκαλούν ανησυχία στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Την πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαίωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, προαναγγέλλοντας πακέτο μέτρων με στόχο τη σταθεροποίηση των αποστολών πετρελαίου μέσω της κρίσιμης αυτής ενεργειακής οδού.

Μιλώντας στο CNBC, ο Αμερικανός υπουργός τόνισε ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις το επόμενο διάστημα, επισημαίνοντας ότι τα πρώτα βήματα έχουν ήδη γίνει. Όπως ανέφερε, η κρατική αναπτυξιακή τράπεζα των ΗΠΑ, DFC, θα προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη σε δεξαμενόπλοια αργού πετρελαίου αλλά και σε φορτηγά πλοία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Κόλπου, μέτρο που αποσκοπεί στη μείωση του κινδύνου για τις εταιρείες μεταφοράς.

Οι δηλώσεις Μπέσεντ έρχονται σε μια περίοδο έντονης ανησυχίας στις αγορές, καθώς η κλιμάκωση της έντασης με το Ιράν έχει αναζωπυρώσει φόβους για πιθανές διαταραχές στη ροή πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα ναυτικά περάσματα παγκοσμίως, από το οποίο διέρχεται περίπου το 20% των διεθνών αποστολών αργού πετρελαίου.

Η νευρικότητα αποτυπώνεται και στις τιμές της ενέργειας, καθώς από τη Δευτέρα το πετρέλαιο έχει καταγράψει άνοδο άνω του 15%. Το Brent διαπραγματεύεται γύρω στα 82,4 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 1,2%, ενώ το αμερικανικό WTI κινείται στα 74,8 δολάρια σημειώνοντας κέρδη 0,3%.

Παρά την ένταση, ο επικεφαλής του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών επιχείρησε να καθησυχάσει τις αγορές, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις άμεσου ενεργειακού σοκ. Όπως ανέφερε, το πρόσφατο γεωπολιτικό γεγονός ήταν «καλά υπολογισμένο» και οι αγορές πετρελαίου είχαν ήδη κινηθεί ανοδικά τους προηγούμενους μήνες, ενώ τόνισε ότι η παγκόσμια αγορά διαθέτει επαρκή αποθέματα.

Ο ίδιος σημείωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τις χώρες-παραγωγούς του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας και υπενθύμισε την ύπαρξη σημαντικών στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου διεθνώς. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η αμερικανική οικονομία είναι σήμερα καλύτερα θωρακισμένη σε σχέση με την περίοδο που ακολούθησε το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, επικαλούμενος τη παραγωγή-ρεκόρ πετρελαίου και φυσικού αερίου στις ΗΠΑ καθώς και τον αυξανόμενο ρόλο της χώρας ως σημαντικού εξαγωγέα αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.