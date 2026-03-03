Φρένο στην απόβαση των ελληνικών τραπεζών στον Περσικό Κόλπο, τα VLTs του ΟΠΑΠ, η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, η Byte, η Bright και η KEA Luxury Resort IΚΕ

Φρενάρει η «απόβαση» των ελληνικών τραπεζών στον Κόλπο

Η κλιμάκωση της σύρραξης στη Μέση Ανατολή επηρεάζει μεταξύ άλλων τα φιλόδοξα σχέδια των ελληνικών τραπεζών για επέκταση στον Περσικό Κόλπο, λειτουργώντας ως σοβαρό «φρένο» στους ρυθμούς υλοποίησής των σχετικών business plan. Η αυξημένη αβεβαιότητα που προκαλεί η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, με το ενδεχόμενο μιας πολεμικής σύγκρουσης διάρκειας εβδομάδων να παραμένει ανοιχτό, οδηγεί σε προσωρινή αναστολή κρίσιμων αποφάσεων, χωρίς ωστόσο να ακυρώνει τους στρατηγικούς σχεδιασμούς.

Τα πλάνα της Εθνικής Τράπεζας για άνοιγμα καταστήματος στο Ριάντ, της Eurobank για τη δημιουργία γραφείου αντιπροσωπείας στο Αμπου Ντάμπι και της Alpha Bank για είσοδο στον τομέα της διαχείρισης περιουσίας στην περιοχή του Κόλπου πλέον εκτιμάται ότι θα εξελιχθούν με πιο συγκρατημένους και προσεκτικούς ρυθμούς.

Υπό τις παρούσες συνθήκες, τα μεγάλα έργα υποδομών και τεχνολογίας που βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ελληνικών τραπεζών, κυρίως μέσω κοινοπρακτικών δανείων και σχημάτων Islamic finance, δεν εγκαταλείπονται, αλλά μετατίθενται χρονικά έως ότου αποσαφηνιστεί το γεωπολιτικό τοπίο στην περιοχή.

Παρά την τρέχουσα αναταραχή, η Μέση Ανατολή εξακολουθεί να αποτελεί για τις ελληνικές τράπεζες στρατηγικό στόχο με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Ωστόσο, η σύρραξη – η δεύτερη μεγάλη μέσα σε ένα χρόνο- υπενθυμίζει με τον πιο σαφή τρόπο ότι στην περιοχή η γεωπολιτική προηγείται της τραπεζικής στρατηγικής. Μέχρι να αποκατασταθεί ένα επίπεδο σχετικής σταθερότητας, τα σχέδια «απόβασης» στον Περσικό Κόλπο θα προχωρούν με ιδιαίτερη επιφύλαξη και με το βλέμμα σταθερά στραμμένο στις εξελίξεις στο μέτωπο.

Παράπλευρες απώλειες

Δεν έχουμε λόγο να αμφισβητήσουμε τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος προσδιόρισε χθες σε 3 με 4 εβδομάδες το χρόνο των επιχειρήσεων στο μέτωπο του Ιράν. Ωστόσο κανείς δεν μπορεί να ξέρει εάν η σύρραξη θα διαρκέσει λιγότερο ή περισσότερο. Εμείς ευχόμαστε όλα να έχουν επιστρέψει σε σχετική ομαλότητα έως τα μέσα Μαΐου. Βλέπετε στο διάστημα 11 έως και τις 14 Μαΐου 2026 θα πραγματοποιηθεί στην Αίγυπτο, και συγκεκριμένα στο Σαρμ Ελ Σέιχ, το Ετήσιο Συνέδριο του Διεθνούς Οργανισμού Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO Annual Meeting 2026). Σε αυτό έχει προγραμματισθεί να μετέχει η Προέδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου και στελέχη της εποπτικής Αρχής. Εάν ωστόσο η σύρραξή δεν έχει τερματισθεί έως τότε κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει τί θα γίνει με αυτό το διεθνές συνέδριο, αλλά και με δεκάδες άλλα που είναι προγραμματισμένα στις εν λόγω περιοχές. Μη λησμονούμε πως το Σαρμ Ελ Σέιχ απέχει μόλις 900 χιλιόμετρα από το Τελ Αβίβ. Ενδεχόμενες ακυρώσεις των συνεδρίων θα είναι παράπλευρές απώλειες...

Τα VLTs του ΟΠΑΠ

Σε νέα επίπεδα ρεκόρ διαμορφώθηκαν τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) του ΟΠΑΠ για τη χρήση 2025, τα οποία ανήλθαν σε 2,4 δισ. ευρώ, έναντι 2,29 δισ. ευρώ το 2024. Η επίδοση αυτή μεταφράζεται σε ετήσια αύξηση 4,9%. Ωστόσο, τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) του ΟΠΑΠ από τα παιγνιομηχανήματα VLTs κινήθηκαν ακόμη ταχύτερα το 2025 σε σχέση με τα συνολικά έσοδα. Ανήλθαν στα 365,6 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 6% σε ετήσια βάση σε σύγκριση με το 2024, όταν είχαν διαμορφωθεί σε 344,7 εκατ. ευρώ. Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η επίδοση στο τέταρτο τρίμηνο της χρονιάς, με τα έσοδα να φτάνουν τα 103,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, εξέλιξη που αποδίδεται στις συνεχιζόμενες αναβαθμίσεις των τερματικών. Σε επίπεδο τριετίας, η πορεία των εσόδων από τα VLTs εμφανίζεται σταθερά ανοδική. Από τα 318,3 εκατ. ευρώ το 2022, τα GGR αυξήθηκαν στα 345 εκατ. ευρώ το 2023, στα 344,7 εκατ. ευρώ το 2024 και στα 365,6 εκατ. ευρώ το 2025, καταγράφοντας συνολική αθροιστική άνοδο 14,9% στο διάστημα αυτό. Η επίδοση αυτή αντιστοιχεί σε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης περίπου 4,7%.

Η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης

Αποκαλυπτικές είναι οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1 Ιουλίου 2024 - 30 Ιουνίου 2025 της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης που δημοσιεύθηκαν χθες για την κατάσταση της επιχείρησης που παραμένει σε καθεστώς εξυγίανσης, έχοντας «κακοπέσει» στα χέρια επενδυτών που αποδείχθηκαν επιζήμιοι στη διαχείριση της. Η εταιρεία, η οποία δεν άσκησε καμία παραγωγική ή εμπορική δραστηριότητα κατά την εξεταζόμενη περίοδο εμφάνισε ζημίες προ φόρων ύψους 9 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 3,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Σε επίπεδο ισολογισμού, το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε στα 13,6 εκατ. ευρώ, μειωμένο σε σχέση με τα 15,7 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Τα ίδια κεφάλαια παραμένουν έντονα αρνητικά και ανήλθαν σε -226,5 εκατ. ευρώ από -217,5 εκατ. ευρώ ένα έτος νωρίτερα, αντανακλώντας τη συσσωρευμένη ζημιογόνο πορεία των τελευταίων ετών. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν στα 238 εκατ. ευρώ, με τις δανειακές υποχρεώσεις να φθάνουν τα 142,9 εκατ. ευρώ και τις εμπορικές υποχρεώσεις να ανέρχονται σε περίπου 31 εκατ. ευρώ. Το «κερασάκι στην τούρτα»; Ο ορκωτός ελεγκτής διατύπωσε αρνητική γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες προσαρμογές στην αποτίμηση των παγίων και των επενδυτικών ακινήτων με βάση τη μη συνέχιση της δραστηριότητας, γεγονός που επηρεάζει ουσιωδώς την εικόνα της οικονομικής θέσης της εταιρείας.

Η Bright και η KEA Luxury Resort IΚΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Bright Business Solution αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την παροχή εγγύησης προς την Τράπεζα Πειραιώς. Η εγγύηση αφορά δάνειο που έχει λάβει η εταιρεία KEA Luxury Resort IΚΕ οποία ανήκει στον όμιλο Bright Hospitality Group και καλύπτει ποσό έως 2,95 εκατ. ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο έκρινε ότι η παροχή της εγγύησης εξυπηρετεί το συμφέρον της εταιρείας, καθώς συμβάλλει στην οικονομική ενίσχυση του ομίλου και των εταιρειών που τον απαρτίζουν. Να σημειωθεί ότι η Bright Hospitality Group απέκτησε πρόσφατα το 100% των μετοχών της KEA Luxury Resort IΚΕ, αποκτώντας το 25% που κατείχε η Blue Real Estate & Investments , εταιρεία του Κωνσταντίνου Τσιακατάρα , στελέχους της Diadikasia Business Consulting.

Επιστροφή κεφαλαίου από την Byte

Η Byte, μέλος του ομίλου IDEAL Holdings, προχώρησε σε επιστροφή κεφαλαίου προς τους μετόχους της, έπειτα από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η εταιρεία αξιοποίησε υφιστάμενα κεφάλαια για να πραγματοποιήσει εσωτερική λογιστική αναδιάρθρωση και στη συνέχεια να αποδώσει μετρητά στους μετόχους της.

Συγκεκριμένα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Byte ενέκρινε αρχικά αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 6,27 εκατ. ευρώ, μέσω ισόποσης κεφαλαιοποίησης μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον». Η αύξηση αυτή έγινε χωρίς την έκδοση νέων μετοχών και αφορούσε την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,30 ευρώ σε 0,50 ευρώ. Στη συνέχεια, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 11,90 εκατ. ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,50 ευρώ σε 0,12 ευρώ. Η μείωση αυτή είχε ως στόχο την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους, οι οποίοι έλαβαν το ποσό σε μετρητά, αναλογικά με τη συμμετοχή τους. Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω ενεργειών, το μετοχικό κεφάλαιο της Byte διαμορφώθηκε σε 3,76 εκατ. ευρώ, πλήρως καταβεβλημένο, και διαιρείται σε 31,33 εκατ. μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,12 ευρώ η καθεμία.