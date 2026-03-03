ΔΟΕ και ΟΛΜΕ αποφάσισαν μονόωρες καθημερινές στάσεις εργασίας στις τάξεις αντιδρώντας για την αξιολόγηση.

Σε κήρυξη μονόωρων στάσεων εργασίας μέχρι και τις 3 Απριλίου προχωρούν οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, αντιδρώντας στην εφαρμογή του πλαισίου αξιολόγησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ κηρύσσει στάσεις εργασίας μίας (1) ώρας, σε καθημερινή βάση έως και την Τρίτη 31 Μαρτίου, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να κάνουν χρήση της στάσης εργασίας στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν. 4823/2021 και της Υπουργικής Απόφασης 9950/ΓΔ5 (ΦΕΚ 388/27-1-2023), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού. Στις περιπτώσεις όπου κρίνεται αναγκαία η χρήση περισσότερων ωρών στάσης εργασίας, καλούνται οι τοπικοί Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Π.Ε.) να λαμβάνουν σχετικές αποφάσεις, ώστε να διασφαλίζεται πλήρης συνδικαλιστική κάλυψη των συναδέλφων.

Αντίστοιχα, το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ αποφάσισε την προκήρυξη πανελλαδικών κυλιόμενων μονόωρων στάσεων εργασίας έως και την Παρασκευή 3 Απριλίου Η απόφαση αφορά, μεταξύ άλλων, την κάλυψη εκπαιδευτικών στους οποίους ανατίθενται υποχρεωτικές υπερωρίες, στο πλαίσιο της εφαρμογής της αξιολόγησης. Οι ομοσπονδίες κάνουν λόγο για συνέχιση των κινητοποιήσεων, επισημαίνοντας ότι στόχος τους είναι η υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών και η αποτροπή μέτρων που επηρεάζουν τη λειτουργία της σχολικής μονάδας.