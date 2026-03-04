Το προσεχές φθινόπωρο το δίδυμο της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα επιστρέφει με μία νέα συνεργασία. Όλες οι πληροφορίες απο την εκπομπή «Το πρωινό».

Η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας φαίνεται πως ετοιμάζουν μία νέα συνεργασία που θα αφορά τη νυχτερινή Αθήνα και θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της νέας σεζόν.

Σύμφωνα με τα όσα μετέφερε ο Πάνος Κατσαρίδης μέσα από την εκπομπή «Το πρωινό», το καλλιτεχνικό δίδυμο θα επιστρέψει επί σκηνής στην «Αθηνών Αρένα», με τον Νίκο Καρβέλα να αναλαμβάνει την επιμέλεια και την υπογραφή του νέου σόου της Άννας Βίσση.

Ο Πάνος Κατσαρίδης, το πρωί της Τετάρτης 4 Μαρτίου, μετέφερε τις μέχρι στιγμής λεπτομέρειες και πληροφορίες, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο Καρβέλας δε θα έχει συμβουλευτικό ρόλο, θα είναι εκεί και θα στήσει εξ αρχής το πρόγραμμα και την ορχήστρα, διότι πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Θα είναι ό,τι πιο εντυπωσιακό έχουμε δει σε επίπεδο σκηνικών, φωτογραφιών, ήχου... Νομίζω και η ίδια η Άννα θέλει να κάνει την αλλαγή και να έχει δίπλα της τον άνθρωπο που εμπιστεύεται περισσότερο».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgtwizp2ikux?integrationId=40599y14juihe6ly}