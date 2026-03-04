Έγινε 42 ετών ο Άκης Πετρετζίκης. Η έκπληξη από τους συνεργάτες του και η ανάρτησή του.

Σήμερα, 4 Μαρτίου ο Άκης Πετρετζίκης γιορτάζει τα 42α γενέθλιά του με έναν ιδιαίτερο τρόπο και μία τούρτα… υπερπαραγωγή.

Ο Έλληνας σεφ, έχει αποδείξει και στο παρελθόν πως δεν διστάζει να μοιράζεται στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους με τους διαδικτυακούς του φίλους. Έτσι και σήμερα, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσίευσε ένα βίντεο με την έκπληξη που δέχτηκε από τους συνεργάτες του.

Στο στιγμιότυπο, απεικονίζεται ο ίδιος χαμογελαστός να παρουσιάζει την ιδιαίτερη τούρτα του, να ανοίγει τα δώρα τους και να αποδέχεται ένα ιδιαίτερο challenge με… κρεμμύδια.

Στην τούρτα, είχε τοποθετηθεί ένα άλογο – πιθανότατα – ως αναφορά στην πτώση που είχε κατά τη διάρκεια γυρισμάτων, αλλά και ως υπενθύμιση πως η υγεία είναι το πιο σημαντικό αγαθό.

Όπως αποκάλυψε και στη λεζάντα της ανάρτησής του, για να μπορέσει να πάρει το δώρο του, ήρθε αντιμέτωπος με μία δοκιμασία που τον «γύρισε 10 χρόνια πίσω».

Στην δημοσίευσή του, έγραψε χαρακτηριστικά: «Σήμερα έγινα 42. Και οι εκπλήξεις στο γραφείο από την ομαδάρα μου… δεν είχαν τελειωμό!

Μια τέεεεελεια τούρτα – για να μου θυμίζει πως η υγεία είναι πάνω απ’ όλα.

Μια σούπερ κάρτα γεμάτη ευχές,

Και ένα challenge που με γύρισε 10 χρόνια πίσω για να μπορέσω να πάρω το δώρο μου: να κόψω 10 κρεμμύδια σε 10 δευτερόλεπτα!

Τι λέτε; Τα κατάφερα;

Σας ευχαριστώ όλους για τις ευχές!».

{https://www.instagram.com/p/DVdTlE8DCcF/?hl=el}