Στο σημείο «μηδέν» ξαναγυρνά η υπόθεση των εκταφών έντεκα (11) συνολικά σορών θυμάτων των Τεμπών, μετά την κατηγορηματική άρνηση της Προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών κ. Κ. Παπαϊωάννου, να διεξαχθούν οι σύνθετες εξετάσεις που ζήτησαν εγγράφως οι γονείς και συγγενείς σε εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού.

Η υπόθεση παραπέμπεται στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λάρισας με αρνητική πρόταση της κ. Παπαϊωάννου. Η τελευταία προτείνει να απορριφθούν οι προσφυγές ως «αλυσιτελείς και στερούμενες οιουδήποτε πραγματικού αντικειμένου».

Στο «φόντο» της υπόθεσης βρίσκεται η δήλωση του υπουργού Δικαιοσύνης κ. Φλωρίδη ότι ο νόμος δεν απαγορεύει να γίνουν οι εξετάσεις σε πιστοποιημένα εργαστήρια του εξωτερικού. Δεδομένης της υπουργικής δήλωσης και ταυτόχρονα της αρνητικής στάσης της κ. Παπαϊωάννου, νομικοί κύκλοι αναφέρουν ότι πλέον το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, στα χέρια του οποίου βρίσκεται η υπόθεση, δεν έχει λόγο να βιαστεί.

Η ανασυρμένη δικογραφία

Η υπόθεση των εκταφών απασχολεί συγγενείς, την Εισαγγελία και την κοινωνία 5 μήνες τώρα. Από τις αρχές του περασμένου Οκτώβρη, υπό την πίεση της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτση, πατέρα του Ντένυ. Ο νομικός τρόπος που επέλεξε η Εισαγγελία Εφετών τότε ήταν να ανασύρει παλαιά δικογραφία που αφορούσε στους ιατροδικαστές που διαχειρίστηκαν τις σορούς των θυμάτων των Τεμπών. Η δικογραφία αφορούσε στον έλεγχο των ιατροδικαστών για παράβαση καθήκοντος και ψευδείς βεβαιώσεις. Αυτή τη δικογραφία επικαλείται στην αρνητική της πρόταση προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών η κ. Παπαϊωάννου για να κρίνει τις προσφυγές «αλυσιτελείς και στερούμενες πραγματικού αντικειμένου». Με απλά λόγια η Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών ισχυρίζεται ότι η δικογραφία αφορά στον έλεγχο των ιατροδικαστών για παράβαση καθήκοντος και, συνεπώς, δεν υπάρχει κανένας λόγος να σταλούν οι σοροί των θυμάτων σε εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού, διότι αυτό δεν θα συμβάλλει στον σχετικό έλεγχο των κατηγοριών.

Χαρακτηριστικά, σε σημείο της πρότασής της αναφέρει: «Η υπό κρίση δικογραφία δεν συνιστά την κύρια ανάκριση για τα αίτια του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, η οποία έχει ήδη περατωθεί και εκκρεμεί προς εκδίκαση ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας κατά τη δικάσιμο της 23-03-2026), σημειώνεται δε ότι κατά το στάδιο της κύριας ανάκρισης παρόμοια αιτήματα προς αναζήτηση αιτιών θανάτου και εκταφής σωρού είχαν υποβληθεί και από έτερο συγγενή θύματος και είχαν απορριφθεί τόσο με ανακριτικές διατάξεις, όσο και στη συνέχεια με βουλεύματα του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας. Αντίθετα η παρούσα έχει σχηματιστεί στοχευμένα, με αποκλειστικό σκοπό τη διερεύνηση τυχόν τέλεσης των αδικημάτων της ψευδούς βεβαίωσης (άρθρο 242 ΠΚ) και της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ) εκ μέρους των ιατροδικαστών που επιλήφθηκαν του περιστατικού…». Σε άλλο σημείο προσθέτει, «Το ερευνώμενο εν προκειμένω αντικείμενο περιορίζεται αυστηρά στον έλεγχο της υπηρεσιακής και επιστημονικής συμπεριφοράς των αρχικών ιατροδικαστών, ήτοι στο εάν οι συνταχθείσες από αυτούς ιατροδικαστικές εκθέσεις αποτυπώνουν ψευδώς την πραγματικότητα (242 ΠΚ) ή εάν παρέλειψαν οφειλόμενες ενέργειες (259 ΠΚ). Συνεπώς, η απαίτηση των προσφευγόντων για διενέργεια αναλύσεων περί εκρηκτικών υλών (αναζήτηση υδρογονανθράκων κ.λπ.) συνιστά ανεπίτρεπτη υπέρβαση των ορίων του ερευνώμενου αντικείμενο».

Επομένως, γιατί επελέγη αυτός ο δικονομικός τρόπος προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των γονιών για εκταφές; Δεν μπορούσε η Εισαγγελία Εφετών να προβλέψει ότι οι γονείς θα επιμένουν τα αιτήματά τους; Επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος τρόπος στη λογική «να σταματήσει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτση και μετά βλέπουμε»;

Σε κάθε περίπτωση, η Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας επιμένει στην άρνηση εκταφών για τη διενέργεια εξετάσεων στο εξωτερικό, στη λογική εφαρμογής της νομιμότητας, δεδομένου ότι «η αναζήτηση των αιτιών της έκρηξης κατά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών εκφεύγει της έρευνας κατά των ιατροδικαστών». Το συγκεκριμένο σημείο είναι εξόχως σημαντικό καθώς η λέξη «έκρηξη» δεν συναντάται ούτε στο πολυσέλιδο κατηγορητήριο που συνέταξε για την κύρια δίκη ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών, ούτε στην σύμφωνη γνώμη της Προέδρου Εφετών.

Έτσι, η κ. Παπαϊωάννου διαβίβασε την υπόθεση και την αρνητική της πρόταση στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, «προκειμένου η παρούσα προκαταρκτική εξέταση να μην εκτραπεί σε ανεπίτρεπτη εκ νέου έρευνα της κύριας δικογραφίας του δυστυχήματος». Σχολιάζει επίσης και τις επιστολές των Πανεπιστημίων να γίνουν σε ελληνικά εργαστήρια οι εξετάσεις, με ειδική αναφορά στο ΑΠΘ και καταλήγει με την άποψη ότι «η απόρριψη αιτημάτων για διενέργεια χημικών αναλύσεων που ουδεμία έννομη επιρροή ασκούν στη στοιχειοθέτηση της ερευνώμενης παράβασης καθήκοντος των ιατροδικαστών, δεν συνιστά αποστέρηση κρίσιμων εξετάσεων, αλλά ορθή οριοθέτηση της ποινικής διαδικασίας».

Πλέον το λόγο έχει το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών.

Δείτε την πρόταση