Ποιες χώρες προσπέρασαν τον Akyla στα στοιχήματα για τη Eurovision 2026.

Ο Akylas είναι ο εκπρόσωπος της Ελλάδας για τη Eurovision 2026 που θα πραγματοποιηθεί το Μάιο στη Βιέννη, με τον 27χρονο καλλιτέχνη να έχει γίνει ήδη viral σε πολλές από τις χώρες που συμμετέχουν στο θεσμό.

Συγκεκριμένα, μέχρι πριν λίγες ημέρες το τραγούδι του, «Ferto», βρισκόταν στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων, με την Φινλανδία να προηγείται.

Σύμφωνα με τα χθεσινά δεδομένα, βρέθηκε τρίτος στον πίνακα των στοιχημάτων, ενώ σήμερα, Τετάρτη 4 Μαρτίου «έπεσε» στην 4η θέση με την Φινλανδία, τη Δανία και την Αυστραλία να προηγούνται.

Το τραγούδι της Φινλανδίας:

{https://www.youtube.com/watch?v=9bfwNIYb96Q&list=RD9bfwNIYb96Q&start_radio=1}

Το τραγούδι της Δανίας:

{https://www.youtube.com/watch?v=xKzEP9dwoss&list=RDxKzEP9dwoss&start_radio=1}

Το τραγούδι της Αυστραλίας:

{https://www.youtube.com/watch?v=EUMCr1pnaMY&list=RDEUMCr1pnaMY&start_radio=1}

Όπως αναφέρεται και στην εκπομπή «Breakfast@Star», τα στοιχήματα μπορούν εύκολα να μεταβληθούν καθώς είναι νωρίς για τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgtt2z0tut6x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο 27χρονος έλληνας καλλιτέχνης, σε δηλώσεις που έχει παραχωρήσει στο παρελθόν, αποκάλυψε πως αποφεύγει να παρακολουθεί τα στοιχήματα, ενώ παράλληλα συνεχίζει την καμπάνια της προώθησής του.

Υπενθυμίζεται πως στις 28 Φεβρουαρίου βρέθηκε στη Σερβία όπου τραγούδησε το «Ferto» στον εθνικό τελικό τους, ενώ έδωσε το παρών και στο San Marino.