Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες προκλήθηκε ο τραυματισμός

Αναστάτωση σημειώθηκε πριν από λίγο έξω από σχολείο στον Άγιο Παντελεήμονα όταν ανήλικος μαθητής δέχθηκε επίθεση και τραυματίστηκε από αιχμηρό αντικείμενο. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά από αιχμηρό αντικείμενο έξω από το 41ο Λύκειο Αθηνών στην περιοχή του Άγιου Παντελεήμονα και μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.

Πώς εντοπίστηκε τραυματισμένος ο μαθητής

Ο ανήλικος μαθητής φέρεται να ανέφερε ότι δέχτηκε επίθεση από ομάδα 5 ατόμων, τα οποία αναζητούνται. Μαρτυρία δείχνει ότι ο μαθητής πιθανόν να δέχθηκε πλήγματα από μαχαίρι τύπου karambit.

Ο 17χρονος μαθητής κουβανικής καταγωγής εντοπίστηκε μέσα στα αίματα από καθηγητή του σχολείου του που έσπευσε να τον βοηθήσει και να καλέσει το ΕΚΑΒ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί η αιτία και το κίνητρο της επίθεσης.