Τι εντόπισαν οι ελληνικές Αρχές και αποφάσισαν την επιστροφή της παρτίδας στον προμηθευτή.

Η Ελλάδα προχώρησε σε επιστροφή παρτίδας πυρηνόκαρπων φιστικιών που προέρχονταν από το Ιράν και μεταφέρονταν μέσω Τουρκίας, καθώς εντοπίστηκαν υψηλά επίπεδα αφλατοξινών, μιας καρκινογόνου ουσίας σύμφωνα με σχετική ενημέρωση που υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα (RASFF)

Η παρτίδα κατασχέθηκε κατά τον έλεγχο στα σύνορα, ενώ το προϊόν δεν πρόλαβε να διανεμηθεί στο καταναλωτικό κοινό. Η δράση αυτή εντάσσεται στα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας και στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανονισμών για την ασφάλεια των τροφίμων. Ο κίνδυνος χαρακτηρίζεται σοβαρός, ενώ δεν αναφέρονται περιστατικά ασθένειας ή ατόμων που επηρεάστηκαν. Η Ελλάδα επέβαλε την επιστροφή της παρτίδας στον προμηθευτή.

Τι είναι οι αφλατοξίνες και γιατί είναι επικίνδυνες

Οι αφλατοξίνες είναι τοξίνες που παράγονται από συγκεκριμένα είδη μυκήτων (μούχλας) και μπορεί να εμφανιστούν σε τρόφιμα όπως οι ξηροί καρποί, τα δημητριακά ή και η σοκολάτα. Οι αφλατοξίνες είναι αρκετά σταθερές και δεν καταστρέφονται εύκολα κατά το μαγείρεμα. Επίσης μπορεί να μην είναι εμφανείς κατά τη μακροσκοπική επισκόπηση του προϊόντος και να μην προκαλούν διαταραγμένη υφή ή γεύση. Οξεία έκθεση σε ψηλά επίπεδα αφλατοξίνης προκαλεί οξεία αφλατοξίκωση με σοβαρή βλάβη του ήπατος που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο. Η χρόνια έκθεση σε μικρές ποσότητες συνδέεται με υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης καρκινωμάτων με κύριο όργανο προσβολής το ήπαρ.

Η συχνή ή αυξημένη κατανάλωσή τους μπορεί να προκαλέσει: