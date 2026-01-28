Το φορτίο ακατάλληλου σουσαμιού ελέγχθηκε κατά την είσοδό του στη χώρα και δεσμεύτηκε χωρίς ευτυχώς να διατεθεί στην αγορά.

Σε απόρριψη φορτίου σουσαμιού προέλευσης Ινδίας προχώρησαν οι ελληνικές αρχές, έπειτα από εντοπισμό του απαγορευμένου φυτοφαρμάκου chlorpyrifos, στο πλαίσιο ελέγχων στα σύνορα. Η υπόθεση καταγράφηκε στο ευρωπαϊκό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τρόφιμα (RASFF), με την Ελλάδα να εκδίδει τη σχετική ειδοποίηση στις 26 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, το φορτίο σουσαμιού ελέγχθηκε κατά την είσοδό του στη χώρα και δεσμεύτηκε επίσημα, χωρίς να προλάβει να διατεθεί στην αγορά. Ο κίνδυνος χαρακτηρίζεται ως δυνητικά σοβαρός, ωστόσο δεν υπάρχουν αναφορές για επιπτώσεις στην υγεία, καθώς το προϊόν δεν καταναλώθηκε.

Το chlorpyrifos είναι φυτοφάρμακο που έχει απαγορευθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω ανησυχιών για σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, και ειδικότερα για τη νευρολογική ανάπτυξη. Παρά την απαγόρευση, εξακολουθεί να εντοπίζεται σε εισαγόμενα προϊόντα από τρίτες χώρες, προκαλώντας συχνά παρεμβάσεις των ελεγκτικών μηχανισμών.

Η συγκεκριμένη περίπτωση αναδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο των συνοριακών ελέγχων και του συστήματος RASFF στην προστασία των καταναλωτών, αλλά και τη συνεχή ανάγκη αυστηρής εποπτείας στις εισαγωγές τροφίμων από χώρες εκτός ΕΕ.