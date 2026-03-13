Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου Ακρόπολης από την 1η Απριλίου έως τις 31η Οκτωβρίου.

Επίσης, θα ισχύσει μειωμένο ωράριο τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο. Την Κυριακή του Πάσχα το Μουσείο θα είναι κλειστό.

Το θερινό ωράριο λειτουργίας του Μουσείου Ακρόπολης

Το χρονικό διάστημα 1/4- 31/10 θα μπορούμε να επισκεφθούμε το Μουσείο Ακρόπολης τις εξής ώρες:

Δευτέρα 09:00 - 17:00

Τρίτη - Πέμπτη 09:00 - 20:00

Παρασκευή 09:00 - 22:00

Σάββατο - Κυριακή 09:00 - 20:00

Αρχαιολογική ανασκαφή

Δευτέρα 09:00 - 17:00

Τρίτη - Κυριακή 09:00 – 20:00

Μειωμένο ωράριο Πάσχα

