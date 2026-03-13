Με θερινό ωράριο θα λειτουργεί το Μουσείο Ακρόπολης από την 1η Απριλίου έως τις 31 Οκτωβρίου.
Επίσης, θα ισχύσει μειωμένο ωράριο τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο. Την Κυριακή του Πάσχα το Μουσείο θα είναι κλειστό.
Το θερινό ωράριο λειτουργίας του Μουσείου Ακρόπολης
Το χρονικό διάστημα 1/4- 31/10 θα μπορούμε να επισκεφθούμε το Μουσείο Ακρόπολης τις εξής ώρες:
- Δευτέρα 09:00 - 17:00
- Τρίτη - Πέμπτη 09:00 - 20:00
- Παρασκευή 09:00 - 22:00
- Σάββατο - Κυριακή 09:00 - 20:00
Αρχαιολογική ανασκαφή
- Δευτέρα 09:00 - 17:00
- Τρίτη - Κυριακή 09:00 – 20:00
Μειωμένο ωράριο Πάσχα
- Μεγάλη Παρασκευή 12:00 - 18:00
- Μεγάλο Σάββατο 09:00 - 15:00
- Κυριακή του Πάσχα Κλειστό