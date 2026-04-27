Ετοιμάζονται κινητοποιήσεις.

Ο πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ουσιαστικά το ενδεχόμενο επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στην Αθήνα, με τις πληροφορίες να επιμένουν πως το πιθανότερο σενάριο είναι αυτή να πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου στις 7 και 8 Ιουλίου στην Τουρκία για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Εναλλακτικά σε κάποια από τις περιοδείες του που προγραμματίζονται σε κάποιες από τις χώρες της Μέσης Ανατολής.

Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας έχει αποκαλύψει πως «θέλω» του Ντ. Τραμπ είναι να μιλήσει με φόντο τον ιερό βράχο της Ακρόπολης.

Οι πληροφορίες της στήλης αναφέρουν πως αν επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο θα υπάρξουν στη χώρα έντονες αντιδράσεις και κινητοποιήσεις.

Για το πότε και το πώς άρχισαν μάλιστα σε τμήματα της αριστεράς αλλά και φιλειρηνικούς πολίτες οι πρώτες συζητήσεις.

Β.Σκ.